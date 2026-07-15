CBA bierze się za minister. Finanse firmy Cienkowskiej pod lupą

Centralne Biuro Antykorupcyjne zwróciło się do Zarządu Zieleni m.st. Warszawy o przekazanie dokumentów dotyczących współpracy z firmą obecnej ministry kultury i dziedzictwa narodowego Marty Cienkowskiej. Jak ustalił TVN24, sprawa dotyczy lat 2021–2023, a więc okresu sprzed rozpoczęcia przez nią działalności politycznej.

Informację jako pierwszy podał reporter tvnwarszawa.pl. Zarząd Zieleni potwierdził, że otrzymał pisma z CBA i przygotowuje dokumentację dotyczącą współpracy z firmą Cienkowskiej. Resort kultury nie odniósł się dotąd do sprawy.

CBA chce dokumentów z lat 2021–2023

Według ustaleń stacji TVN24 funkcjonariuszy interesuje okres, w którym Marta Cienkowska prowadziła działalność konsultingowo-eventowo-marketingową. Jej firma realizowała wówczas zlecenia dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy związane z promocją i organizacją wydarzeń.

Zakres prac obejmował m.in. prowadzenie kampanii reklamowych, obsługę mediów społecznościowych oraz organizację wydarzeń edukacyjnych i rekreacyjnych. Wśród realizowanych projektów były także warsztaty edukacyjne, rejsy po Wiśle, spacery dendrologiczne oraz kino plenerowe.

Media informowały wcześniej, że dzięki wygranym przetargom firma Marty Cienkowskiej miała uzyskać z miejskich zleceń blisko 1,67 mln zł.

Zarząd Zieleni: procedury były jawne

Warszawski Zarząd Zieleni już wcześniej odnosił się do kwestii współpracy z firmą obecnej minister. W wydanym w czerwcu oświadczeniu zapewniono, że wszystkie postępowania zakupowe zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jak podkreślono, ogłoszenia o zamówieniach, protokoły postępowań oraz informacje z otwarcia ofert są publicznie dostępne. Na razie nie wiadomo, czy działania CBA są elementem szerszego postępowania, ani czy komukolwiek przedstawiono zarzuty. Obecnie Biuro gromadzi dokumentację dotyczącą współpracy firmy Marty Cienkowskiej z miejską jednostką.

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