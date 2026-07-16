Wojsko wezwie 245 tys. osób. Jest decyzja MON

Zgodnie z projektem Ministerstwa Obrony Narodowej, obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji będą podlegać przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2008 r., a także mężczyźni z roczników 2003-2007, którzy nie mają jeszcze orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wezwania otrzymają również osoby uznane wcześniej za czasowo niezdolne do służby, jeżeli okres tej niezdolności upłynie przed zakończeniem kwalifikacji.

MON sięga po konkretne roczniki

Do kwalifikacji zostaną wezwane także kobiety urodzone w latach 2000-2008 posiadające umiejętności przydatne dla wojska lub kształcące się na kierunkach istotnych z punktu widzenia obronności, m.in. medycznych, weterynaryjnych, lotniczych i morskich.

Obowiązek może objąć również osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo, a także osoby do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat, jeśli nie mają uregulowanego stosunku do służby wojskowej i nie posiadają kategorii zdolności.

Kwalifikacja wojskowa 2027

Projekt MON zakłada, że kwalifikacja wojskowa zostanie ogłoszona 15 stycznia 2027 r. Resort obrony uzasadnia trzymiesięczny okres jej przeprowadzenia przewidywaną liczbą osób podlegających kwalifikacji oraz organizacją pracy powiatowych komisji lekarskich.

Kwalifikacja wojskowa służy ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej oraz ewidencji osób podlegających obowiązkowi obrony. Samo stawienie się przed komisją nie oznacza powołania do służby wojskowej.

Kwalifikacja jest obowiązkowa. Niestawienie się może grozić grzywną, a także przymusowym doprowadzeniem.