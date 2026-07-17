Tusk zabrał głos w sprawie awantury w PiS. "Włóżcie między bajki"

Władze PiS nakazały w środę działaczom partii wystąpienie ze stowarzyszeń – jak mówił Rafał Bochenek – "prowadzących działalność polityczną", w tym ze stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego – Rozwój Plus i Jacka Sasina – Po Pierwsze Polska.

Jacek Sasin podporządkował się decyzji władz partii. Mateusz Morawiecki stwierdził zaś, że budowa wielkiej Polski jest i pozostanie celem stowarzyszenia Rozwój Plus.

Ultimatum dla polityków PiS. Albo stowarzyszenie, albo partia

Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał w środę, że "członkowie PiS nie powinni również uczestniczyć w pracach, spotkaniach, wydarzeniach lub projektach realizowanych przez takie organizacje, chyba że są to organizacje, które działają za zgodą władz partii".

– Zgodnie z decyzją kierownictwa PiS, członkowie PiS którzy należą do takich organizacji, powinni natychmiast powstrzymać się od działalności w tych organizacjach i wystąpić z tych organizacji w ciągu siedmiu dni – poinformował.

Tusk skomentował awanturę w PiS

Do konfliktu w PiS odniósł się podczas rozmowy z dziennikarzami w Sejmie premier Donald Tusk.

– Znam Jarosława Kaczyńskiego długo. On nie wybacza tego typu zachowań, jak Mateusza Morawieckiego. Niektóre spekulacje, że to ustawka, taki sprytny plan, włóżcie między bajki. Biją się tam na śmierć i życie – ocenił szef rządu.

Donald Tusk stwierdził, że "czasami to wygląda dość dziecinnie, to co tam się dzieje".

– Jasne, że mam frajdę. Chyba nie jestem w tym samym. Zauważyłem, że bardzo wielu ludzi albo cieszy, albo śmieszy, ale sprawa jest dużo poważniejsza i to akurat mówię bez satysfakcji – mówił.

Tusk: Prawdziwym liderem PiS staje się Braun

Premier ocenił, że "Jarosław Kaczyński traci kontrolę, z dnia na dzień nad PiS i nie chodzi tylko o kontrolę tę partyjną, że przestali go słuchać, bo to jest coś naprawdę nowego".

– Chodzi o to, że ta partia zaczyna mówić Braunem. Prawdziwym liderem PiS staje się Braun – dodał.

Szef rządu stwierdził, że "ten wyścig spowodował jedno – Kaczyński stracił kontrolę, nie rządzi duszami już po tamtej stronie".

– Jego obóz się rozsypuje, ale prawdziwym wyzwaniem, prawdziwym problemem jest to, że pierwsze skrzypce zaczynają grać ludzie do siebie podobni i bardzo groźni. To prezydent Nawrocki, to jest Braun, to jest Konfederacja i to oni zastępują dzisiaj PiS i to największe wyzwanie dla mnie – przyznał Donald Tusk.

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