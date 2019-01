Magdalena Adamowicz przemawiała w Parlamencie Europejskim

Do Brukseli przybyła najbliższa rodzina Pawła Adamowicza: żona Magdalena, córka Antonina i brat Piotr. Bliscy tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska wzięli udział w debacie w Parlamencie Europejskim na temat mowy nienawiści.

– Był katolikiem, był chrześcijaninem, dla którego każdy człowiek był ważny. Bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, wyznanie, orientację czy tożsamość płciową. Atak na Pawła to atak na wszystkie wartości, które wyznawał i na których konsekwentnie od lat budował siłę Gdańska, samorządu i wspólnoty. Chcę prosić o to, byśmy pamiętali o mocy słowa i odpowiedzialności za drugiego człowieka. A także o to, byśmy nie ustawali w wysiłku tworzenia Europy solidarnej i wolnej od nienawiści" – mówiła Magdalena Adamowicz w Parlamencie Europejskim.

Kolejny fragment przemówienia cytuje portal gdansk.pl. – Słowo musi rozpoczynać dialog. Słowo nie może być narzędziem nienawiści, gnębienia innych – kolejną wypowiedź Magdaleny Adamowicz z dzisiejszej debaty przytacza miejski portal gdansk.pl.

Zabójstwo prezydenta

Prezydent Gdańska zmarł tragicznie 14 stycznia po ataku nożownika podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 19 stycznia urnę z prochami Pawła Adamowicza złożono w gdańskiej bazylice Mariackiej. Samorządowiec miał 53 lata.

Morderca prezydenta Gdańska, Stefan W., miał problemy psychiczne. Wcześniej odsiedział pięć i pół roku za napady na banki. Obecnie 27-latek przebywa w areszcie.