Prezydent podpisał budżet na 2019 rok

W ustawie założono, że w 2019 roku dochody budżetu państwa wyniosą 388 mld 294 mln 520 tys. zł, a wydatki – 416 mld 794 mln zł. Deficyt budżetu państwa będzie nie większy niż 28,5 mld zł. Deficyt sektora finansów publicznych (liczony według metodologii UE) ma wynieść 1,7 proc. PKB. PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,8 proc., średnioroczna inflacja wyniesie 2,3 proc., przeciętny roczny fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent wzrośnie nominalnie o 6 proc., a konsumpcja prywatna będzie wyższa o 5,9 proc.

"To budżet bezpieczny, budżet równowagi. Nie jest budżetem łatwym do atakowania, co niewątpliwie jest jego zaletą, szczególnie w roku wyborczym. Bezpieczeństwo tego budżetu polega też na stworzeniu pewnego rodzaju rezerw, „buforów bezpieczeństwa”. Mamy komfort, że sytuacja gospodarcza jest bardzo dobra. To powoduje jednak wzrost różnego rodzaju roszczeń. Zadanie, przed którym stanął rząd było więc nie lada trudne. Chodziło o to, by z jednej strony sprostać rygorom unijnym, z drugiej by realizować ambitne cele. Konsekwencją programów socjalnych, które realizuje rząd Zjednoczonej Prawicy są zwiększone wydatki. Ja jestem z tego budżetu zadowolony, choćby z kolejnych programów socjalnych – w budżecie znalazło się choćby 800 milionów złotych na program Matka Plus" – tak o budżecie mówił w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl poseł Tadeusz Cymański.

