"Wzorowy uczeń i polityczny parias". Szwajcarski dziennik o Polsce

"Wiele faktów potwierdza prawdziwy boom gospodarczy, jaki przeżywa Polska "– pisze szwajcarski dziennik „Neue Zuercher Zeitung". W ubiegłym roku PKB Polski wzrósł o 5,1 proc., co można zawdzięczyć przede wszystkim dobrym nastrojom konsumenckim. O nich z kolei świadczą „tłumy w centrach handlowych”, „pełne restauracje”, „nowe samochody” – zwraca uwagę autor tekstu Matthias Benz.

Bezn podkreśla, że bezrobocie w Polsce systematycznie spada. „To częściowo dzięki emigracji, ale także dzięki dobrym interesom polskich firm, mocno ukierunkowanych na Niemcy i strefę euro” – czytamy w NZZ. Inne przyczyny to wzrost płac i „hojny program 500 plus”, którym PiS „poprawił dochody głównie biedniejszych rodzin”. Szwajcarski dziennik wskazuje, że Polaków stać na oszczędzanie.

"Neue Zuercher Zeitung" zwraca jednocześnie uwagę na inną kwestię, a mianowicie fakt, że "Polska postrzegana jest coraz bardziej jako outsider”. Według Matthiasa Bezna, przyczyniają się do tego przeprowadzana przez partię rządzącą reforma sądownictwa oraz konflikt z Brukselą. "Jak to możliwe: wzorowy uczeń i polityczny parias?” – zastanawia się Matthias Benz. Autor uznaje, że świetne wyniki gospodaecze to nie efekt zmian i reform wprowadzanych przez PiS. Jego zdaniem chodzi o wyż koniunkturalny, który dotyczył całej Europy Środkowo-Wschodniej i przekroczył już swój zenit. Prognozy przewidują bowiem, że w latach 2019-2020 wzrost wyniesie już tylko 3,5 proc.

„Majsterkowanie” przy praworządności zmusiło inwestorów do powściągliwości. Wielkie inwestycje poczyniły głównie instytucje państwowe i spółki z państwowym kapitałem – „nierzadko przy pomocy środków unijnych” – stwierdza dziennik.