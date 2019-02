Mastalerek wróci do polityki? Były rzecznik PiS nie pozostawia wątpliwości

Były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości był gościem Marcina Fijołka na antenie telewizji wPolsce.pl. Mastalerek zapytany został o pogłoski na temat jego powrotu do polityki.

– Nigdzie nie wracam. To są bzdury – odparł stanowczo. Ja byłem zaangażowany w 2015 roku, wydaje mi się, że swoją robotę wykonałem dobrze. Później spotkało mnie to co spotkało. Ja syndromu sztokholmskiego nie mam – mówił Marcin Mastalerek w rozmowie z Marcinem Fijołkiem na wPolsce.pl.

Marcin Mastalerek został w grudniu ubiegłego roku wiceprezesem Ekstraklasy. Wcześniej, w roku 2011 został posłem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W 2014 roku objął funkcję rzecznika prasowego tej partii. Pełnił ją do lipca 2015 roku. W roku tym nie ubiegał się ponownie o mandat posła. Po objęciu funkcji prezesa zarządu PKN Orlen przez Wojciecha Jasińskiego Marcin Mastalerek w 2016 został dyrektorem ds. komunikacji korporacyjnej w tym koncernie. Odszedł z Orlenu jesienią ubiegłego roku.