Test "Do Rzeczy": BYD Sealion 5 DM-i

Również w Polsce Chińczycy radzą sobie coraz lepiej: według Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR po siedmiu miesiącach obecnego roku BYD prowadzi nad Wisłą zarówno w segmencie hybryd plug-in, jak i w łącznej kategorii NEV ("pojazd nowej energii").

Najlepiej sprzedaje się SEAL U DM-i. My do testów wzięliśmy jednak istotnie tańszy model Sealion 5 DM-i.