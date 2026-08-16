Test "Do Rzeczy": BYD Sealion 5 DM-i
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  • Jacek PrzybylskiAutor:Jacek Przybylski

Test "Do Rzeczy": BYD Sealion 5 DM-i

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BYD Sealion 5 DM-i
BYD Sealion 5 DM-i Źródło: Zdjęcie Jacek Przybylski
Chińska marka BYD Auto jest od początku roku oficjalnie największym sprzedawcą pojazdów elektrycznych na świecie (pod względem wolumenu sprzedaży znacząco wyprzedza koncern Elona Muska).

Również w Polsce Chińczycy radzą sobie coraz lepiej: według Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR po siedmiu miesiącach obecnego roku BYD prowadzi nad Wisłą zarówno w segmencie hybryd plug-in, jak i w łącznej kategorii NEV ("pojazd nowej energii").

Najlepiej sprzedaje się SEAL U DM-i. My do testów wzięliśmy jednak istotnie tańszy model Sealion 5 DM-i.

Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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