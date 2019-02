Wiosenna medialna alchemia

Niebywała jest zdolność kreowania przez media. Potrafią robić to, co było przed wiekami marzeniem alchemików: z tego,czego nie ma, stwarzać to, co jest,z pustego przelewać w pełne, ze starego czynić nowe, ze szmelcu złoto. Ostatnim przykładem tych zdolności jest wytworzenie symulakrum w postaci partii Roberta Biedronia. Wszystko w niej jest sztuczne, banalne i fałszywe,a mimo to, najwyraźniej, pokazywane jest jako nowe i oryginalne.