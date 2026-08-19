Ciemnogród wraca do Osieka. Wojciech Cejrowski znów zaprasza na Kociewie

Pierwszy Zlot Ciemnogrodu odbył się w Osieku w 1996 roku, w czasie głośnych sporów wokół Wojciecha Cejrowskiego i programu „WC Kwadrans”. Na to wydarzenie przyjechało wówczas około 15 tysięcy osób. Kolejne edycje organizowano do 1999 roku.

30 lat po pierwszym zlocie Cejrowski ponownie zaprasza do rodzinnego Osieka. Tegoroczna edycja potrwa trzy dni i połączy publicystykę, muzykę, kino, sport i spotkania z gośćmi.

Sam Cejrowski podkreśla, że Ciemnogród nie jest partią polityczną ani ruchem społecznym. Opisuje go jako środowisko ludzi przywiązanych do tradycyjnych, religijnych i patriotycznych wartości. Zlot nazywa „spotkaniem rodzinnym takich ludzi”.

„Antysystem” ważnym punktem pierwszego dnia

Piątek 21 sierpnia będzie mocno związany z najnowszą książką Wojciecha Cejrowskiego i Pawła Lisickiego. O godz. 13.00 w ogrodzie Domu Pielgrzyma zaplanowano poświęcenie „Antysystemu”, a godzinę później rozpocznie się „Antysystem” z Pawłem Lisickim na żywo. Po poświęceniu książki będzie możliwość uzyskania podpisów autorów.

Książka, wydana przez Fabrykę Słów, podejmuje najważniejsze spory polityczne ostatnich lat. Donald Trump, wojna na Ukrainie, przyszłość Unii Europejskiej, migracja, bezpieczeństwo, wolność słowa i polska polityka prowadzą autorów do pytań o władzę, interes państwa i kierunek zmian zachodzących na Zachodzie.

Wojciecha Cejrowskiego nie trzeba szerzej przedstawiać. Podróżnik, pisarz, dziennikarz i twórca „Boso przez świat” od lat komentuje także wydarzenia polityczne i społeczne. Paweł Lisicki jest publicystą i pisarzem, autorem książek poświęconych polityce, religii i przemianom współczesnego Zachodu. Charakter ich najnowszej publikacji dobrze oddaje hasło: „O wszystkim bez kompromisów”.

Obecność „Antysystemu” w programie jubileuszowego Ciemnogrodu dobrze wpisuje się w charakter wydarzenia. Trzy dekady temu Ciemnogród wyrósł z atmosfery ostrych sporów o media, politykę i wartości. Dziś Cejrowski i Lisicki wracają do podobnych pytań, choć już w zupełnie innej rzeczywistości politycznej.

Cejrowski, Lisicki, Skowroński i trzy dni wydarzeń

Piątkowy program rozpocznie o godz. 12.00 konferencja prasowa. Po wydarzeniach związanych z „Antysystemem” zaplanowano „Studio Dziki Zachód” z Krzysztofem Skowrońskim oraz program „Rachoń i Cejrowski” na żywo w Telewizji Republika. Wieczorem odbędą się nauka gry w palanta, mecz pokazowy oraz plenerowy pokaz filmu „Dalej Jazda 2”.

Sobota rozpocznie się porannym pasmem z Wojciechem Cejrowskim w Ciemnogród TV. W ciągu dnia odbędą się bieg, marsz Nordic Walking, rajd rowerowy wokół Jeziora Kałębie i regaty. Otwarciu wystawy poświęconej 45. rocznicy zdobycia przez Polaków Kanionu Colca będzie towarzyszyć obecność Jerzego Majcherczyka. Zaplanowano także spotkania i pokazy filmowe.

Wieczorem na scenie wystąpią m.in. Paweł Bączkowski, MILO Ensemble, Andrzej Trojak i Grupa Furmana, Alicja Boncol & Koalicja, Cezary Makiewicz & Koltersi oraz Mariachi Los Amigos. Po koncertach odbędzie się pokaz fajerwerków i potańcówka w remizie.

W niedzielę o godz. 12.00 spod kościoła św. Rocha wyruszy procesja do Amfiteatru Łąkowego, gdzie o godz. 12.20 rozpocznie się plenerowa msza.

Ciemnogród 2026 odbędzie się w Osieku koło Skórcza, na Kociewiu, nad Jeziorem Kałębie. 30 lat po pierwszym zlocie wydarzenie wraca do swojej historii, ale w nowej formule, a „Antysystem” Wojciecha Cejrowskiego i Pawła Lisickiego będzie jednym z najważniejszych punktów jego pierwszego dnia. „Antysystem” jest już dostępny w sprzedaży.

Więcej informacji o zlocie dostępnych jest na stronie organizatora: https://ciemnogrod.pl/.