Śmierć Polaka w Gazie. Izrael umarza sprawę, ambasador wezwany do MSZ

Izraelska armia poinformowała, że w działaniach poprzedzających atak doszło do poważnych uchybień, ale nie stwierdzono uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa. Polski MSZ wezwał ambasadora Izraela w Warszawie.

MSZ wezwał ambasadora Izraela

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało w czwartek, że "z dużym rozczarowaniem" przyjęło przekazaną 19 sierpnia informację o umorzeniu postępowania. "W związku z tą decyzją do Ministerstwa został wezwany Ambasador Izraela w Warszawie" – przekazał resort w oświadczeniu opublikowanym na stronie MSZ.

Strona polska przekazała krytyczną ocenę dotychczasowych działań dotyczących wyjaśnienia przyczyn i przebiegu ataku. MSZ przypomniało również, że śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Przemyślu. Polska oczekuje od Izraela przekazania "wszystkich niezbędnych wyjaśnień i materiałów, o które wnioskowali polscy śledczy". "Ministerstwo Spraw Zagranicznych stoi na stanowisku, że okoliczności, w których doszło do tragedii w 2024 r., powinny być wyjaśnione do końca i nie akceptuje unikania przez sprawców prawnej i moralnej odpowiedzialności. Rodzinom należy się adekwatne zadośćuczynienie" – czytamy w oświadczeniu.

Izraelsk: Nie ma podejrzenia popełnienia przestępstwa

Damian Soból zginął 1 kwietnia 2024 roku podczas izraelskiego ataku na konwój World Central Kitchen w rejonie Dajr al-Balah. Wolontariusze dostarczali pomoc żywnościową. Samochody były oznaczone logo WCK, również na dachach. W ataku zginęło siedem osób. Oprócz Polaka byli to obywatele Wielkiej Brytanii, Australijka, osoba posiadająca obywatelstwo USA i Kanady oraz palestyński kierowca.

Według ustaleń izraelskiej armii żołnierze błędnie zidentyfikowali uzbrojonego ochroniarza jako członka Hamasu. Następnie uznano, że bojownicy mogli przejąć kontrolę nad konwojem. "Po przeanalizowaniu wszystkich ustaleń oceny stanu faktycznego stwierdzono, że pomimo poważnych uchybień w procesie, który doprowadził do stwierdzenia, że w pojazdach podróżowali bojownicy Hamasu, decyzje dowódców nie budziły uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa" – przekazały po wypadku Siły Obronne Izraela.

Izrael odmówił wypłaty odszkodowań

W 2025 roku minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Sa’ar wykluczył również możliwość wypłaty odszkodowań rodzinom wolontariuszy zabitych w ataku.

W najnowszym oświadczeniu polskie MSZ ponownie odniosło się do kwestii rekompensaty, stwierdzając, że rodzinom należy się adekwatne zadośćuczynienie".

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