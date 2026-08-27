Jest data i miejsce pogrzebu gen. Różańskiego. Rodzina wystosowała prośbę

Gen. Mirosław Różański zmarł 24 sierpnia w wieku 63 lat. W ostatnim czasie mierzył się ze szpiczakiem mnogim, czyli nowotworem krwi. Choroba wymusiła na generale zmiany w codziennym funkcjonowaniu, jednak nie oznaczała wycofania się z życia publicznego.

W wyborach parlamentarnych w 2023 r. Różański uzyskał mandat senatora, startując z ramienia Trzeciej Drogi w ramach paktu senackiego. Otrzymał 104 047 głosów. W lutym 2026 r. zrezygnował z reprezentowania Polski 2050 w Senacie. W następnym miesiącu opuścił klub Trzeciej Drogi i zaczął współtworzyć klub senacki Nowa Polska – Centrum.

Pogrzeb gen. Różańskiego. Znamy szczegóły

Uroczystości pogrzebowe gen. Mirosława Różańskiego odbędą się w piątek 28 sierpnia. Rozpoczną się mszą świętą o godz. 13:00 w kościele pw. św. Wojciecha w Międzyrzeczu (ul. Ogrodowa 7). Następnie, o godz. 14:00 ciało zmarłego zostanie złożone do grobu na Cmentarzu Komunalnym w Międzyrzeczu.

Rodzina generała zwróciła się do uczestników pogrzebu z prośbą o rezygnację z przynoszenia wiązanek kwiatów. "Przypominamy, że prośbą rodziny jest aby w trakcie uroczystości pogrzebowej i po jej zakończeniu nie składać kondolencji" – podkreślono.

Najbliżsi zachęcają do przekazywania datków na rzecz weteranów za pośrednictwem fundacji Stratpoints, prosząc o dodanie w tytule przelewu adnotacji: "Na cele statutowe fundacji". Celem organizacji jest stworzenie platformy dla strategicznego myślenia o bezpieczeństwie, wspierającej instytucje publiczne i podmioty prywatne oraz działającej na rzecz weteranów i ich rodzin.

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Pojawił się również komunikat Kancelarii Senatu, w którym poinformowano, że w uroczystościach pogrzebowych wezmą udział marszałek Senatu oraz senatorowie. Przewidziano wystąpienie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Pogrzeb będzie transmitowany na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Senatu.