Spinki za tysiące złotych dla KPRM. Mają służyć jako prezenty

Według ustaleń "Faktu" zamówienie obejmowało kilkanaście par spinek różnego rodzaju. Większość z nich wykonano ze srebra.

Wśród zakupionych produktów znalazły się także spinki z bursztynem, modele pozłacane oraz – prawdopodobnie – dwa komplety wykonane ze stali. Za wykonanie biżuterii odpowiadał śląski producent biżuterii artystycznej Anzari.

KPRM zamówiła spinki do mankietów

Pracownik sklepu, który obsługiwał zamówienie, powiedział gazecie, że nie był to pierwszy zakup dokonany przez Kancelarię Premiera w tej placówce.

Nie ujawniono jednak, ile dokładnie kosztowała poszczególna para spinek ani kto konkretnie ma otrzymać zakupione produkty.

KPRM wyjaśniła, że spinki przeznaczone są na prezenty. Kancelaria podkreśliła również, że tego rodzaju zakupy są praktykowane od lat i mają związek z oficjalną działalnością urzędu.

3,2 tys. zł na eleganckie prezenty

Sklep Galante, w którym złożono zamówienie, oferuje oprócz spinek m.in. męską biżuterię, skórzane portfele, paski, szaliki i chusteczki do kieszeni – opisuje dziennik.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów została utworzona w 1997 r. i przejęła część zadań Urzędu Rady Ministrów (URM). Mieści się w gmachu przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie. Obecnym szefem KPRM jest Jan Grabiec (KO).

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