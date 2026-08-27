"Znam go wyłącznie z tego co nie przystoi". Tajemniczy wpis Filiks o Nitrasie

Roman Giertych poinformował we wtorek, że od maja jest obrońcą Przemysława Krala, podejrzanego w sprawie Zondacrypto. Adwokat jest jednocześnie posłem i wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

W środę, podczas otwarcia Campusu Polska Przyszłości, Sławomir Nitras został zapytany przez dziennikarzy, czy zaangażowanie Giertycha w obronę Krala "nie odbiera tej sprawie wiarygodności". – Ja się z tym czuję źle. Ja tego do końca nie rozumiem. Uważam, że tu dochodzi do pomieszania ról – odpowiedział.

Nitras: Giertych pomylił role

Nitras odniósł się do sprawy także w programie "Graffiti" w Polsat News. – Rozumiem, że pan poseł Giertych jest adwokatem. Ja się na tym nie znam. Nie wiem, co wolno adwokatowi, czego nie wolno adwokatowi. Ale od ponad 20 lat jestem w parlamencie i wiem, co wolno posłowi, a czego posłowi nie wolno. Moim zdaniem pan poseł Giertych pomylił tutaj role – mówił.

– Rozumiem, że [Kral – przy. red.] mógł zadzwonić do pana Giertycha i powiedzieć: "Dobra, zmieniam. Najpierw broniło mnie PiS, dawałem im pieniądze, płaciłem rachunki za obiady, za wakacje, za zegarki, finansowałem ich polityczne działania. To teraz ja się przerzucę i będę finansował Platformę". Ale nie, nie będzie finansował Koalicji Obywatelskiej, bo my jesteśmy inni, my od przestępców pieniędzy nie bierzemy – kontynuował były minister sportu.

– Pan Giertych powinien powiedzieć tak: "Ja panu polecę najlepszych prawników, ale mnie w tej sprawie nie może być, bo jestem posłem" – dodał.

Filiks: Polecam nie wypowiadać się

Na słowa Nitrasa zareagowała Magdalena Filiks. "Jak się nie wie, to najlepiej nie komentować. Polecam klubowemu koledze nie wypowiadać się na temat tego, co posłowi przystoi, a co nie przystoi. Bo jako kobieta i posłanka znam go wyłącznie z tego co nie przystoi – ani posłowi, ani człowiekowi" – napisała poseł Koalicji Obywatelskiej na platformie X.

"Sugerowanie, że pan Kral będzie finansował PO dlatego, że uzyskał pomoc prawną adwokacką od mecenasa Romana Giertycha uważam za karygodne. Polecam, nie pierwszy raz, wstrzemięźliwość koledze klubowemu. Nigdy nie zadziałało, ale wciąż pozostaję w nadziei" – oznajmiła.

"Pani Poseł, może Pani rozwinąć??? To ciekawe" – zareagował jeden z internautów. "Ciekawość to podobno pierwszy stopień do piekła. Starczy, że kolega wie" – odparła Filiks.

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