"Wychodzi prezydent i mówi...". Gortat wzywa młodych do działania

Marcin Gortat był jednym z uczestników tegorocznego Campusu Polska Przyszłości. Były reprezentant Polski i zawodnik NBA wziął udział w panelach dyskusyjnych, podczas których mówił m.in. o odpowiedzialności młodego pokolenia za to, co dzieje się w kraju.

Marcin Gortat zaapelował do młodych. Padły słowa o prezydencie

Gortat zwrócił się bezpośrednio do młodych uczestników politycznego wydarzenia. Zaapelował, by nie pozostawali obojętni wobec spraw, z którymi się nie zgadzają.

– Nie oczekujcie tego, że w naszym kraju się coś zmieni, jeżeli wy nie zabierzecie głosu. Jeżeli będziecie akceptowali to, co się dzisiaj dzieje, że wychodzi prezydent i mówi, że spotkania 70 na 70 w lesie to są dżentelmeńskie ustawki – stwierdził były zawodnik najlepszej ligi świata.

Gortat nawiązał również do sytuacji z Białego Domu i sporach prezydenta Donalda Trumpa z dziennikarzami. Były koszykarz NBA zachęcał przy tym młodych ludzi do większego zaangażowania i wyrażania własnego zdania.

– Jeżeli będziecie akceptowali to, że prezydent najpotężniejszego kraju na świecie mówi na konferencji prasowej do dziennikarki: pani jest głupia, dlatego pani nikt nie ogląda w telewizji. Jeżeli nie zabierzecie głosu i nie powiecie, że to jest złe, to nie oczekujcie, że coś w naszym kraju się zmieni – dodał.

Campus Polska Przyszłości w Olsztynie

Campus Polska Przyszłości to impreza dla młodych aktywistów i działaczy. W wydarzeniu udział biorą również politycy Koalicji Obywatelskiej, samorządowcy związani z KO oraz dziennikarze i artyści sympatyzujący z obecną koalicją rządzącą. Campus jest organizowany od 2021 r. w Olsztynie, na terenie miasteczka akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jego inicjatorami są Rafał Trzaskowski oraz Sławomir Nitras. Wydarzenie w tradycyjnej formie nie odbyło się tylko w 2025 r., po przegranych przez Trzaskowskiego wyborach prezydenckich. Wówczas zrealizowano mniejszy format – Campus Academy.

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