"Przedawkowała feminatywy". Koleżanka śmieje się z Nowackiej

Campus Polska Przyszłości organizowany jest po raz piąty. Według danych przedstawionych przez Rafała Trzaskowskiego w dotychczasowych edycjach wzięło udział łącznie około 5 tys. osób. W tym roku w Olsztynie ma pojawić się tysiąc uczestników. Zaplanowano 120 wydarzeń z udziałem 240 prelegentów. Wielką nieobecną tegorocznej edycji będzie prof. Barbara Mróz-Gorgoń, która odwołał swoją obecność kilka dni temu.

Wpadka Nowackiej na Campus Polska Przyszłości. Żukowska nie wytrzymała

Jednym z gości występujących w czwartek na scenie była minister edukacji Barbara Nowacka. W panelu obok minister miała wystąpić Agnieszka Wiśniewska z Krytyki Politycznej. Sam początek rozmowy zrobił spore zamieszanie w sieci. Internauci podają dalej wideo, na którym minister edukacji zastanawia się na głos, jak powinna się przedstawić, by posłużyć się odpowiednią formą feminatywu. Polityk tak się "zakręciła", że próbowała samą siebie przedstawić jako "gospodarkę".

– Jestem w dziwnej roli bycia gościną i gospod… gospodarką? Gospodynią… – mówiła Nowacka na scenie.

Na pomoc pospieszyła prowadząca, Agnieszka Wiśniewska, która poprosiła minister edukacji o odmianę słowa "gospodyni".

nie chodzi, żeby prosto odmienić, tylko odmienić, zachowując formę sprawczą – usłyszała w odpowiedzi.

W sieci natychmiast pojawiła się lawina komentarzy. Internauci nie mieli litości dla Barbary Nowackiej. "Campus dla niektórych bywa polem minowym", "Raczej polem memowym", "Polska dwudziestą gospodarką świata. A Nowacka pierwszą gospodarką Campus Polska"– można przeczytać na X.

Głos zabrała także posłanka Anna-Maria Żukowska. "Jej się pomyliło z "gosposia"" – napisała.

"Przedawkowała feminatywy" – orzekła w innym komentarzu.

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