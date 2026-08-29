Obywatelskie nieposłuszeństwo

#WARTO Szczytem naiwności było oczekiwanie, że uchylenie obowiązku edukacji seksualnej w szkołach, przy zachowaniu całej pozostałej podstawy programowej edukacji zdrowotnej, ochroni uczniów przed indoktrynacją.
Decyzja minister Nowackiej, pozwalająca rodzicom wypisać dzieci z godzin, na których omawia się kwestie seksualności, to taktyczna zagrywka.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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