Obywatelskie nieposłuszeństwo
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  • Jan PospieszalskiAutor:Jan Pospieszalski

Obywatelskie nieposłuszeństwo

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Protest przeciwko edukacji zdrowotnej
Protest przeciwko edukacji zdrowotnej Źródło: PAP / Andrzej Jackowski
#WARTO Szczytem naiwności było oczekiwanie, że uchylenie obowiązku edukacji seksualnej w szkołach, przy zachowaniu całej pozostałej podstawy programowej edukacji zdrowotnej, ochroni uczniów przed indoktrynacją.

Decyzja minister Nowackiej, pozwalająca rodzicom wypisać dzieci z godzin, na których omawia się kwestie seksualności, to taktyczna zagrywka.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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