Obywatelskie nieposłuszeństwo

#WARTO Szczytem naiwności było oczekiwanie, że uchylenie obowiązku edukacji seksualnej w szkołach, przy zachowaniu całej pozostałej podstawy programowej edukacji zdrowotnej, ochroni uczniów przed indoktrynacją.

Decyzja minister Nowackiej, pozwalająca rodzicom wypisać dzieci z godzin, na których omawia się kwestie seksualności, to taktyczna zagrywka.