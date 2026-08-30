Nowy pełnomocnik ds. marki polskiej? "Powołać, ale nie ujawniać"

A piniondze same się przecież nie rozdadzą. To nie to samo, co raporty, które same się napiszą w AI. Mamy więc propozycję. Należy powołać pełnomocnika, ale nie ujawniać, kto nim jest.

Powyższa propozycja kryje w sobie więcej możliwości, niż się na pierwszy rzut oka wydaje. Otóż taki niewidzialny, nieznany pełnomocnik mógłby pracować nad marką Polska w najbardziej nowoczesny sposób – czyniąc ją wirtualną. Mamy nawet dobrą nazwę: Markacrypto. W ten sposób wydawane na różne rzeczy piniondze byłyby realne, a korzyści – wirtualne, a nawet niedostrzegalne. Czyli tak jak z resztą rządowych operacji ekipy Złego Donalda z Sopotu.