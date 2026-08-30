Nowy pełnomocnik ds. marki polskiej? "Powołać, ale nie ujawniać"

Dwaj Panowie G. Jest problem. Rząd chętnie powołałby nowego pełnomocnika lub pełnomocnicę do spraw marki polskiej, ale istnieje uzasadnione podejrzenie, że wścibscy dziennikarze znów wszystko zepsują i będą się czepiać.
A piniondze same się przecież nie rozdadzą. To nie to samo, co raporty, które same się napiszą w AI. Mamy więc propozycję. Należy powołać pełnomocnika, ale nie ujawniać, kto nim jest.
Powyższa propozycja kryje w sobie więcej możliwości, niż się na pierwszy rzut oka wydaje. Otóż taki niewidzialny, nieznany pełnomocnik mógłby pracować nad marką Polska w najbardziej nowoczesny sposób – czyniąc ją wirtualną. Mamy nawet dobrą nazwę: Markacrypto. W ten sposób wydawane na różne rzeczy piniondze byłyby realne, a korzyści – wirtualne, a nawet niedostrzegalne. Czyli tak jak z resztą rządowych operacji ekipy Złego Donalda z Sopotu.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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