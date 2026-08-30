Obniżyć składkę zdrowotną!

PROSTO ZYGZAKIEM Jak "nie zmarnować" afery Warszawskiego Szpitala Południowego, która zaczęła się nibyniewinnie, bo od afery jednego z jej lekarzy?
Tego od 1,6 mln zł zainkasowanych w ciągu tylko jednego roku tylko w tym jednym szpitalu (bo były podobno jeszcze trzy inne). A która to afera rozrastać się zaczyna do rozmiarów ośmiornicy oplatającej wiele (wszystkie?) szpitali w Polsce,
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.