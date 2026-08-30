Ukraińska piąta kolumna

NOTATNIK MALKONTENTA Głośny materiał, opublikowany przez Sławomira Mentzena na jego kanale w cyklu "Sprawa dla Mentzena", opowiadający o pobiciu polskiego nastolatka przez ukraińskiego rówieśnika w Suwałkach, pokazał problem, z którego mało kto zdaje sobie sprawę.

W filmie wypowiada się Anna Samoilenko, szefowa suwalskiego Związku Ukraińców.