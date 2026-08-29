"Ktoś chce się wpie***lić na scenę". Wpadka piosenkarki przed Trzaskowskim

Mery Spolsky wystąpiła podczas tegorocznego Campusu Polska Przyszłości. Po zejściu piosenkarki ze sceny doszło do nieoczekiwanej sytuacji. Artystka rzuciła do mikrofonu słowa, które – jak się okazało – zabrzmiały wyjątkowo niefortunnie w obecności Rafała Trzaskowskiego. Całą historię opowiedziała później na TikToku.

Mery Spolsky rzuciła bluzgami w Trzaskowskiego. Nie wiedziała, że wchodzi na scenę

Campus Polska Przyszłości to organizowane z inicjatywy Rafała Trzaskowskiego wydarzenie, podczas którego odbywają się debaty, spotkania i warsztaty, a także koncerty polskich artystów. W tegorocznej edycji na scenie pojawiła się również Mery Spolsky.

Wokalistka relacjonowała w mediach społecznościowych, że po zakończeniu koncertu i wykonaniu pamiątkowego zdjęcia chciała już opuścić scenę. Wtedy jednak obsługa poprosiła ją, aby jeszcze chwilę została. Była przekonana, że chodzi o kolejne zdjęcie. Nie wiedząc, kto za moment pojawi się obok niej, zwróciła się do mikrofonu: – Poczekajcie, bo ktoś tutaj chce się wpie***lić na scenę – rzuciła. Chwilę później postanowiła więc dodatkowo ponaglić gospodarza. – No to, gospodarzu, chodźżeż na scenę, pogratulujesz nam – dodała.

Sytuacja szybko stała się niezręczna. Dopiero gdy na scenie pojawił się Rafał Trzaskowski, Mery Spolsky zorientowała się, że jej wcześniejsze słowa zostały skierowane właśnie do niego. Artystka postanowiła obrócić całą sytuację w żart. Po opublikowaniu nagrania na TikToku zamieściła pod nim krótkie przeprosiny skierowane bezpośrednio do prezydenta Warszawy.

"Panie Rafale, prezempasam" – napisała wokalistka.

Campus Polska Przyszłości w Olsztynie

Campus Polska Przyszłości to impreza dla młodych aktywistów i działaczy. W wydarzeniu udział biorą również politycy Koalicji Obywatelskiej, samorządowcy związani z KO oraz dziennikarze i artyści sympatyzujący z obecną koalicją rządzącą. Campus jest organizowany od 2021 r. w Olsztynie, na terenie miasteczka akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jego inicjatorami są Rafał Trzaskowski oraz Sławomir Nitras. Wydarzenie w tradycyjnej formie nie odbyło się tylko w 2025 r., po przegranych przez Trzaskowskiego wyborach prezydenckich. Wówczas zrealizowano mniejszy format – Campus Academy.

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