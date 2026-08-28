Mija 10 lat od śmierci Anny Kurskiej. Jacek Kurski zaprasza na Mszę św.

Mija 10 lat od śmierci Anny Kurskiej – matki Jacka Kurskiego, sanitariuszki Powstania Warszawskiego, współzałożycielki „Solidarności” w sądownictwie, a także byłej senator.

Były prezes TVP zaprasza na Mszę św. w Jej intencji, która zostanie odprawiona w niedzielę 30 sierpnia o godz. 18:30 w kościele św. Brygidy w Gdańsku.

Śp. Anna Kurska zmarła 25 sierpnia 2016 roku w wieku 87 lat.