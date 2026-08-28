Mija 10 lat od śmierci Anny Kurskiej. Jacek Kurski zaprasza na Mszę św.

"30 sierpnia mija 10 lat od pożegnania mojej ukochanej Mamy Anny Kurskiej" – napisał Jacek Kurski, zapraszając na Mszę św. w Jej intencji.
Mija 10 lat od śmierci Anny Kurskiej – matki Jacka Kurskiego, sanitariuszki Powstania Warszawskiego, współzałożycielki „Solidarności” w sądownictwie, a także byłej senator.
Były prezes TVP zaprasza na Mszę św. w Jej intencji, która zostanie odprawiona w niedzielę 30 sierpnia o godz. 18:30 w kościele św. Brygidy w Gdańsku.
Śp. Anna Kurska zmarła 25 sierpnia 2016 roku w wieku 87 lat.
Źródło: DoRzeczy.pl