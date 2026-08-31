Pożar w fabryce części do dronów. Możliwe przestępstwo o charakterze terrorystycznym

W nocy z 30 na 31 sierpnia doszło do pożaru na terenie zakładu WB Electronics w Skarżysku-Kamiennej. Ogień pojawił się po północy, kiedy firma była nieczynna. Pożar został szybko zauważony, ponieważ na terenie zakładu uruchomiła się czujka antywłamaniowa. Operator zewnętrznej firmy ochroniarskiej powiadomił o tym policję. Według doniesień medialnych monitoring zarejestrował również osobę w kominiarce, która miała dostać się na teren firmy, przechodząc przez ogrodzenie. Ogień pojawił się w obiekcie znajdującym się w pobliżu magazynu, w którym przechowywano elementy elektroniczne.

Pożar Skarżysku-Kamiennej w Rusza śledztwo

W komunikacie krakowska prokuratura przekazała, że wszczęte zostało śledztwo w sprawie pożaru fabryki części do dronów w Skarżysku-Kamiennej – przekazano w oficjalnym komunikacie.

Podkreślono, że w pożarze zniszczeniu uległy pomieszczenia magazynowe, a wartość strat to co najmniej 15 mln zł. Przedmiotem śledztwa jest branie udziału obcego wywiadu w działalności przeciwko Polsce oraz przestępstwo o charakterze terrorystycznym poprzez podłożenie ładunku z łatwopalnymi materiałami.

Policja powołała specjalną grupę

Jednocześnie świętokrzyska policja powołała grupę specjalną, która zbada okoliczności pożaru. Zespół ma przeanalizować zabezpieczone ślady i materiały oraz wszystkie wersje wydarzeń, aby wszystko zostało dokładnie wyjaśnione.

Zespołem pokieruje inspektor Jacek Cholewa, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, który nadzoruje pion kryminalny. Świętokrzyska Policja poinformowała za pośrednictwem platformy X, że skład grupy uzupełnią także doświadczeni funkcjonariusze, którzy pomogą w zbadaniu sprawy.

Policja przekazała też, że zespół będzie ściśle współpracował z innymi służbami oraz specjalistami, aby przeanalizować dowody i ustalić okoliczności oraz przyczyny pożaru w WB Electronics. Policjanci będą też odpowiadać za prowadzenie czynności procesowych. Działalność zespołu będzie nadzorować prokuratura.

WB Electronics

WB Electronics jest największą prywatną firmą zbrojeniową w Polsce. Przedsiębiorstwo zajmuje się m.in. produkcją części i systemów wykorzystywanych w bezzałogowych statkach powietrznych. W zakładzie w Skarżysku-Kamiennej powstają między innymi struktury kompozytowe oraz elementy sterowania dla dronów używanych przez polskie i ukraińskie wojsko.