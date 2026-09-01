Prezydent i premier na Westerplatte. Trwają uroczystości

Zgodnie z tradycją poranne obchody rozpoczęły się dźwiękiem syren alarmowych. Odśpiewano hymn państwowy i podniesiono na maszt polską flagę.

1 września 1939 r. o godz. 4:45 nastąpił niemiecki atak na polską Wojskową Składnicę Tranzytową, ulokowaną na gdańskim półwyspie.

Przed rozpoczęciem głównych uroczystości wieniec od Narodu na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte został złożony w obecności m.in. prezydenta, premiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego, szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego i szef BBN Bartosza Grodeckiego.

"1 września 1939 r. Niemcy zaatakowały Polskę, rozpoczynając II wojnę światową. Dziś, 87 lat później, pamiętamy o milionach ofiar największego konfliktu zbrojnego w historii. Pamiętamy o żołnierzach, którzy bronili Polski, i o cywilach, którzy zapłacili najwyższą cenę. Pamięć o ofiarach i bohaterach jest naszym obowiązkiem" – napisała Kancelaria Premiera w serwisie X.

Kancelaria Prezydenta podkreśliła z kolei, że Westerplatte stało się jednym z najważniejszych miejsc pamięci o wybuchu II wojny światowej. "1 września 1939 r. o godz. 04.45 niemiecki pancernik Schleswig-Holstein otworzył ogień do polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte w Gdańsku. Polskie oddziały pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego do 7 września 1939 r. bohatersko broniły placówki przed atakami wroga" – czytamy.

Zanim padły strzały na Westerplatte, Luftwaffe zbombardowała Wieluń, zabijając setki mieszkańców, którzy stali się pierwszymi cywilnymi ofiarami niemieckiego terroru.

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