Nagle odeszła z Polsatu. Nowa twarz TVP Info

Pod koniec sierpnia media poinformowały, że dziennikarka Iwona Kutyna żegna się z Polsat News. Prezenterka nie będzie już prowadzić programu "Cztery strony mediów". Teraz Press.pl ogłosił, że dziennikarka będzie nową twarzą TVP Info.

Iwona Kutyna w TVP Info. Poprowadzi program z Beatą Tadlą

Razem z Beatą Tadlą poprowadzą program "100 pytań do", a pierwszy odcinek z udziałem byłej dziennikarki Polsat News zostanie wyemitowany 19 września.

Beata Tadla potwierdziła te doniesienia w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

– Bardzo się cieszę, że będę pracować z Iwoną. Byłyśmy razem w kilku redakcjach, znamy się od lat, uważam ją za wspaniałą dziennikarkę i fantastyczną osobę, jestem więc przekonana, że współpraca ułoży nam się gładko – stwierdziła.

Iwona Kutyna odeszła z Polsat News. Jej miejsce zajmie Marek Tejchman

Miejsce Iwony Kutyny w programie "Cztery strony mediów" w Polsat News zajmie Marek Tejchman, znany również jako prowadzący "Gościa Wydarzeń". Wraz ze zmianą gospodarza zmieni się także nazwa programu – z "Cztery strony mediów Kutyny" na "Cztery strony mediów Tejchmana".

Program jest emitowany w soboty o godz. 9.55. Jego gośćmi są dziennikarze i publicyści, którzy komentują najważniejsze wydarzenia.

Iwona Kutyna dołączyła do zespołu Polsat News na początku grudnia 2024 roku. Prezenterka prowadziła tam nie tylko "Cztery strony mediów", ale także "Wydarzenia wieczorne", czyli wydanie serwisu informacyjnego o godz. 21.50, emitowane równolegle w Polsat News i Wydarzeniach 24.Mimo odejścia z Polsat News Kutyna pozostaje związana z Radiem Zet. Z rozgłośnią współpracuje od czerwca 2023 roku, gdzie przygotowuje i prezentuje serwisy informacyjne.

Kutyna ma na koncie pracę w wielu polskich redakcjach. W latach 2016-2022 była związana z Onetem, gdzie prowadziła m.in. program wideo "Onet rano". Wcześniej pracowała także w telewizjach TVN24, TVP Info oraz przy "Panoramie" TVP2. Jej zawodowe doświadczenie obejmuje również pracę w radiu – była związana m.in. z Chillizet, Radiem Kolor, Radiem Plus oraz Programem I i Programem IV Polskiego Radia.

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