Koniec programu znanych dziennikarzy. Nie wróci po wakacjach

Program "Gadamy, nie robimy" nie wróci po wakacyjnej przerwie na antenę wPolsce24. Audycję publicystyczną prowadzili Marta Radziach i Wiktor Świetlik. Informację potwierdził w rozmowie z Press.pl sam prowadzący. Format był nadawany tylko wiosną 2026 roku.

"Gadamy, nie robimy" znika z anteny. Co z przyszłością Wiktora Świetlika w stacji?

Wiktor Świetlik przekazał "Presserwisowi", że program, który współprowadził z Martą Radziach, nie będzie kontynuowany po wakacjach. Dziennikarz pozostaje jednak związany z wPolsce24, choć w nieco innej formie – pojawia się na antenie jedynie jako komentator.

– Na antenie wPolsce24 jestem gościnnie komentatorem w programach "Pyza i fakty" oraz "Kawa i Wikło". Nadal jestem związany z kanałem Super Expressu Super Ring i Interią. Mam też swój kanał na YouTubie Dobitnie – przekazał dziennikarz w rozmowie z portalem.

Ostatnie wydanie "Gadamy, nie robimy" zostało wyemitowane pod koniec lipca. Program zadebiutował 22 marca i był nadawany w niedzielne popołudnia. Twórcy zapowiadali go jako "niestereotypową analizę najważniejszych wydarzeń tygodnia".

Jak radzi sobie wPolsce24? Wyniki oglądalności

Decyzja o zakończeniu programu zapadła w czasie, gdy wPolsce24 notuje nieco niższe wyniki oglądalności niż przed rokiem.

Według Danych Nielsen Media, publikowanych przez portal Wirtualne Media, stacja znalazła się w sierpniu na 14 miejscu wśród wszystkich telewizji w Polsce, notując widownię na poziomie 79 752 widzów. Dla porównania TV Republika jest w tym zestawieniu na szóstej pozycji z oglądalnością wynoszącą 252 783 odbiorców.

Niżej niż wPolsce24 w rankingu znalazły się takie stacje, jak: Puls 2,Polsat News, TVP Sport, Wydarzenia 24, Polsat Sport 1 czy Stopklatka.

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