Kolejny raper pozuje z prezydentem. "Zawiodłeś mnie", "Dwa klauny"

Kizo, a właściwie Patryk Woziński, to popularny polski raper, autor tekstów i twórca wielu muzycznych hitów. Muzyk spotkał się z Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim i pochwalił się tym w mediach społecznościowych. Pod postem wybuchła burza.

Kizo pokazał się z prezydentem. Lawina komentarzy

Raper opublikował w środę wspólne zdjęcie z prezydentem, a fotografia szybko zwróciła uwagę internautów. Na drugim planie widać bowiem sprzęt do ćwiczeń, a konkretnie ławkę do wyciskania sztangi. Kizo nie zdecydował się na długi opis. Zdjęcie opatrzył jednym słowem: "Siła", dodając do niego emotikon biało-czerwonej flagi.

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Po kilku godzinach Kizo postanowił uzupełnić publikację o komentarz z symbolami popcornu. Najprawdopodobniej w ten sposób odniósł się do reakcji internautów, którzy żywo komentowali jego spotkanie z głową państwa.

"W czym siła?"; "Kabaret"; "Niedługo burdel tam zrobią"; "No zawiodłeś mnie Kizo. Przykro"; "Dwa Klauny"; "Qwa następny"; "Następny mądry inaczej, ręce opadają"; "Bardziej się nie mogłeś skompromitować"; "Żenada" – pisali przeciwnicy głowy państwa.

Pojawiły się też głosy aprobaty. "Super,w końcu z najlepszym prezydentem RP"; "Panowie proszę Przywrócicie porządki. Cieszę się ze to nasz Prezydent"; "Chłopaki z Gdańskich bloków"; "No i fajnie"; "Elegancko" – można przeczytać w komentarzach drugiej strony.

Raper o znajomości z Karolem Nawrockim

Nie jest to jednak pierwsza sytuacja, w której Kizo mówił o swojej relacji z Karolem Nawrockim. Raper już wcześniej opowiadał o niej w Kanale Zero podczas rozmowy z Krzysztofem Stanowskim. Jak zdradził, jego znajomość z obecnym prezydentem zaczęła się jeszcze w czasach, gdy Nawrocki kierował Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

"Zaprosił mnie kiedyś, by pokazać Muzeum" – mówił Kizo.

Krzysztof Stanowski dopytywał wówczas o początki tej relacji: – Bo wszyscy myśleli, że się znacie z sali bokserskiej.

Raper wyjaśnił, że do pierwszego kontaktu doszło za pośrednictwem znajomego.

– Przez kolegę zadzwonił. Powiedział: "Słuchaj, bo Karol cię zaprasza do Muzeum". I tak się zakumplowaliśmy – wspominał Kizo.

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