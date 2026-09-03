Znany operator zaginął bez śladu. Nowe informacje od policji

W Lubniewicach w woj. lubuskim trwają intensywne poszukiwania 56-letniego operatora filmowego Witolda Płóciennika. Mężczyzny wciąż nie udało się odnaleźć. W akcję zaangażowano już policjantów, strażaków, ratowników WOPR, ochotników oraz osoby związane z ekipą filmową. Od wtorku działania zostały dodatkowo wzmocnione przez wojsko i Żandarmerię Wojskową. Służby przeszukały już ponad 1000 hektarów terenów leśnych i przybrzeżnych, a do akcji włączyli się też leśnicy z pobliskich nadleśnictw.

Witold Płóciennik zaginął. Służby sprawdziły ponad 1000 hektarów

W czwartek, w rozmowie z Plejadą, policja przekazała kolejne informacje dotyczące akcji.

– Dziś rozpoczął się czwarty dzień poszukiwań za zaginionym 56-letnim mężczyzną. Do naszych działań włączyli się maksymalną liczbą osób leśniczowie z pobliskich nadleśnictw. Ich udział w poszukiwaniach od początku miał duże znaczenie, ponieważ są to osoby dobrze znające tereny leśne, gdzie dokonywane są sprawdzenia – poinformowała sierż. Martyna Litka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie.

– Na chwilę obecną udało nam się skontrolować 1040 hektarów powierzchni leśnej i przybrzeżnej pieszo, jeziora Lubiąż i Lubniewsko oraz pobliskie mniejsze zbiorniki wodne. Poszukiwania cały czas trwają a zaangażowanie służb i ochotników nie maleje – dodała.

Trwają poszukiwania. Służby wykorzystują drony i sonary

Lubuska Policja w środę, 2 września, opublikowała szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych działań. Funkcjonariusze podkreślili, że od momentu zgłoszenia zaginięcia policjanci z powiatu sulęcińskiego nieustannie szukają 56-latka.

"Policjanci z powiatu sulęcińskiego od chwili przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu, nie przestają szukać 56-latka, a w działaniach wspierani są przez funkcjonariuszy z innych jednostek, przedstawicieli różnych służb i grup ratowniczo-poszukiwawczych, a także mieszkańców" — czytamy w komunikacie.

"Ważnym elementem prowadzonych działań jest również praca psa służbowego wyszkolonego do poszukiwania osób. Jego możliwości są wykorzystywane do sprawdzania miejsc i wyznaczania kierunków dalszych poszukiwań" — przekazały służby.

Policjanci korzystają także z nowoczesnych technologii, w tym dronów wyposażonych w termowizję oraz sonarów i urządzeń umożliwiających dokładne sprawdzanie terenu.

Tak wygląda zaginiony operator

Służby nieustannie apelują o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu Witolda Płóciennika. Policja przypomina również jego rysopis.

"Około 185 cm wzrostu, łysy, z siwą brodą, o krępej sylwetce. W chwili zaginięcia miał przy sobie plecak koloru ciemnozielonego. Ubrany był w krótkie spodenki oraz długie, ciemne skarpetki we wzorki" — napisali funkcjonariusze.

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