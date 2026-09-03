Nie żyje gwiazda filmów Disneya. Miała 33 lata

Nie żyje Carla Jeffery, aktorka najbardziej znana widzom z filmowej serii Disneya "Zombi". Gwiazda wcielająca się w postać Bree zmarła we wtorek w wieku zaledwie 33 lat. Informację o jej śmierci przekazała agencja aktorska, z którą była związana od ponad 20 lat. Nie ujawniono, co było przyczyną śmierci młodej aktorki.

Carla Jeffery nie żyje. "Nasze serca są złamane"

Smutną wiadomość przekazała w mediach społecznościowych agencja Alexanders Talent Management. Carla Jeffery współpracowała z nią przez ponad dwie dekady. Przedstawiciele firmy opublikowali emocjonalne pożegnanie aktorki, podkreślając, że mieli okazję obserwować jej rozwój od najmłodszych lat.

"Nasze serca są złamane, gdy opłakujemy stratę naszej ukochanej Carli Jeffery" – napisali przedstawiciele agencji.

W pożegnaniu wspomnieli również o jej ogromnym talencie, poczuciu humoru i pozytywnej energii. Podkreślili, że Carla Jeffery na zawsze pozostanie w ich pamięci jako osoba, której "uśmiech i śmiech potrafiły rozjaśnić dzień innym".

Przyczyna śmierci aktorki nie została dotychczas podana do publicznej wiadomości.

Kim była gwiazda Disneya? To ta rola przyniosła jej sławę

Carla Jeffery zdobyła największą popularność dzięki współpracy z Disneyem. Widzowie doskonale znali ją jako Bree, jedną z bohaterek popularnej serii "Zombi". Aktorka po raz pierwszy pojawiła się w tej roli w filmie z 2018 r. Na ekranie partnerowali jej między innymi Milo Manheim i Meg Donnelly. Sukces produkcji sprawił, że Jeffery powróciła w kolejnych częściach serii, zyskując grono wiernych fanów.

Dla aktorki rola Bree była ważna nie tylko ze względu na popularność. Jeffery wielokrotnie podkreślała, że chciała, aby młode widzki mogły odnaleźć w niej reprezentację i poczuć większą pewność siebie.

W jednym z ostatnich wywiadów aktorka otwarcie opowiadała o znaczeniu reprezentacji ciemnoskórych kobiet oraz osób o pełniejszych kształtach w produkcjach Disneya. Szczególnie mocno zapadły jej w pamięć wiadomości od młodych fanek, które traktowały ją jako inspirację.

Carla Jeffery nie ograniczała swojej kariery wyłącznie do produkcji Disneya. Aktorka pojawiła się również w takich tytułach jak "Dziewczyna na krawędzi", "Gliniarze z Southland" oraz "American Vandal".

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