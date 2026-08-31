Ujawniono szczegóły pogrzebu aktora. Nie będzie księdza

Jan Frycz zmarł 15 sierpnia 2026 roku w wieku 72 lat. Informację o śmierci aktora przekazał Teatr Narodowy, z którym artysta był związany przez wiele lat. Jego odejście wywołało liczne reakcje przedstawicieli polskiego środowiska kulturalnego. Po śmierci Frycza Związek Artystów Scen Polskich zwrócił się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zorganizowanie pogrzebu państwowego. Resort szybko podjął decyzję. – Pogrzeb Jana Frycza będzie miał charakter państwowy – przekazał "Faktowi" Piotr Jędrzejowski, rzecznik MKiDN.

Niedawno syn gwiazdora poinformował o dacie i miejscu pogrzebu. "Drodzy, w odpowiedzi na ogromną liczbę pytań informujemy, że uroczystości pogrzebowe naszego ukochanego Taty, Jana Frycza, odbędą się 7 września 2026 roku o godzinie 11.00 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie" – napisał Michał Frycz. "Dziękujemy za wszystkie dobre słowa i ogrom ciepła, które od Was otrzymujemy" – przekazał dalej syn zmarłego aktora, zamieszczając do tego czarno-białą fotografię swojego ojca.

Jak ustalił serwis Plejada.pl, uroczystość będzie miała też charakter świecki.

Szczegóły pogrzebu Jana Frycza. Spocznie w Alei Zasłużonych

Teraz rodzina zmarłego aktora opublikowała pełny nekrolog. Tak jak przekazał wcześniej Michał Frycz, pogrzeb Jana Frycza odbędzie się 7 września w Warszawie. Uroczystości rozpoczną się o godz. 11.00 w Sali Pożegnań na Powązkach Wojskowych. Później kondukt żałobny przejdzie na Powązki Stare, gdzie aktor spocznie w wyjątkowym miejscu.

"O godzinie 13.00 spod Bramy św. Honoraty na Powązkach Starych ruszy kondukt do grobu w Alei Zasłużonych" – czytamy w nekrologu.

Miejsce pochówku jest szczególnym wyróżnieniem. W ciągu ostatnich dziesięciu lat w Alei Zasłużonych na Powązkach Starych pochowano zaledwie cztery osoby: Bogusława Kaczyńskiego, Wojciecha Młynarskiego, Jadwigę Pająk oraz Jerzego Połomskiego. Pogrzeb Jana Frycza będzie więc pierwszą taką uroczystością od 2022 roku.

Bliscy Jana Frycza zwrócili się przy okazji do osób, które będą chciały uczestniczyć w uroczystościach, z dwiema prośbami.

"Zamiast kwiatów prosimy o datki na Dom Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Prosimy o nieskładanie kondolencji" – przekazała żona Jana Frycza, Małgorzata, wraz z dziećmi aktora.

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