Aktorka pozywa Disneya. Była molestowana na planie jako 14-latka

Raquel Lee Bolleau złożyła pozew przeciwko The Walt Disney Company w Sądzie Najwyższym w Los Angeles. Aktorka zarzuca koncernowi poważne zaniedbania i twierdzi, że jako 14-latka, podczas pracy na planie filmu "The Proof Point" w Utah, była wielokrotnie wykorzystywana seksualnie przez dorosłego pracownika Disneya.

W dokumentach sądowych mężczyzna został określony jako "John Doe". Bolleau przekonuje, że osoby obecne na planie musiały zauważyć jego niewłaściwe zachowanie. Jej zdaniem również Disney miał wiedzieć o sytuacji, ale nie podjął odpowiednich działań, aby ją ochronić.

Aktorka oskarża Disneya o przyzwolenie na molestowanie

Raquel Lee Bolleau, która obecnie ma niemal 40 lat, domaga się odszkodowania oraz procesu przed ławą przysięgłych. W pozwie zarzuca Disneyowi, że firma "nie dochowała należytej staranności" w zakresie nadzoru nad planem produkcyjnym, na którym pracowały dzieci.

W dokumencie pojawia się również odniesienie do sprawy Harveya Weinsteina. Bolleau zarzuca Disneyowi, że "Disney ma długą i przerażającą historię chronienia sprawców przemocy seksualnej".

Z pozwu wynika, że w 2015 roku aktorka zawarła poufną ugodę z mężczyzną pracującym przy filmie. Porozumienie miało opiewać na "niewielką kwotę". To właśnie dlatego w obecnym postępowaniu osoba oskarżana o przemoc występuje pod pseudonimem "John Doe".

Disney miał po raz pierwszy dowiedzieć się o obecnych zarzutach w czerwcu. Wówczas prawnicy Bolleau zaproponowali firmie pozasądowe rozwiązanie sporu. Stronom nie udało się jednak osiągnąć porozumienia.

Aktorka może dochodzić swoich roszczeń dzięki kalifornijskim przepisom z 2020 roku. Ustawa wydłużyła okres, w którym osoby wykorzystywane seksualnie w dzieciństwie mogą występować z pozwem cywilnym – w określonych przypadkach aż do ukończenia 40. roku życia.

"The Proof Point" miał premierę 14 września 2001 roku. Bolleau kontynuowała później karierę i wielokrotnie współpracowała z Disneyem. Aktorka użyczyła m.in. głosu w produkcji "The Proud Family: Louder and Prouder", dostępnej na platformie Disney+.

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