Co z przejęciem właściciela TVN? Prokurator się wycofał

Prokurator generalny Kalifornii Rob Bonta odwołał zaplanowane na poniedziałek 24 sierpnia spotkanie z przedstawicielami Paramount Skydance. Rozmowy miały dotyczyć potencjalnej ugody w sprawie pozwu antymonopolowego przeciwko planowanemu przejęciu Warner Bros. Discovery. O decyzji Bonty poinformowała stacja NBC News.

Prokurator oskarża Paramount o "gierki"

Bonta miał się spotkać z szefem Paramount Skydance Davidem Ellisonem, aby omówić możliwość zakończenia sporu dotyczącego fuzji z WBD. W piątek prawnicy obu stron mieli ustalać szczegóły poniedziałkowych negocjacji – wynika z informacji "Wall Street Journal".

Do spotkania jednak nie doszło. Prokurator generalny Kalifornii zarzucił Paramountowi prowadzenie "gierek" i ujawnienie rzekomej treści piątkowych rozmów ugodowych. "Jednak przedstawili te rozmowy w sposób niezgodny z prawdą, pokazując tym samym, że nie było to w dobrej wierze" – stwierdził Bonta.

Rzecznik Paramountu odpowiedział, że firma podziela "obawy Bonty dotyczące publicznych dyskusji oraz nieprawdziwych informacji, które pojawiły się wokół tej transakcji". Jednocześnie zapewnił, że Paramount nie odpowiadał za przecieki dotyczące poufnych negocjacji.

Powodem napięcia mogła być publikacja "Wall Street Journal". Gazeta informowała, że Bonta miał oczekiwać od Paramountu sprzedaży części kanałów telewizyjnych oraz zagwarantowania niezależności studia filmowego Warner Bros. David Ellison ma nie być zainteresowany takim rozwiązaniem.

Niepewne przejęcie Warner Bros. Discovery

Do osiągnięcia porozumienia obie strony wzywała również organizacja Cinema United, reprezentująca właścicieli kin. Branża wcześniej sprzeciwiała się transakcji, ale jej stanowisko zmieniło się po tym, jak Cinemark – trzecia największa sieć kin w USA – poparła fuzję wraz z AMC Theatres i Regal Cinemas. Presję na zakończenie sporu wywierają także przedstawiciele władz Kalifornii.

Pozwy przeciwko przejęciu Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance mają zostać rozpatrzone podczas rozprawy zaplanowanej na marzec 2027 r. Proces ma potrwać 12 dni. Planowana transakcja jest wyceniana na około 110 mld dolarów. Akcjonariusze Warner Bros. Discovery zaakceptowali ją w kwietniu. Paramount musi jednak liczyć się z rosnącymi kosztami opóźnienia. Jeśli fuzja nie zostanie sfinalizowana do 30 września, firma będzie zobowiązana do zapłaty 7 mln dolarów dziennie na rzecz akcjonariuszy WBD tytułem kosztów zwłoki.

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