Była gwiazda TVP rozbiła bank. Najlepszy wynik w Polsce

"Bardzo Państwu dziękuję! Wczoraj "Studio Magdaleny Ogórek" od 21.00 do 22.00 było pierwszym wyborem Widzów – zarówno w grupie ogólnej, jak i w grupie komercyjnej, solidnie wyprzedzając wszystkie inne stacje telewizyjne (TVN24, Republika, etc.)" – pochwaliła się w mediach społecznościowych dziennikarka wPolsce24.

Dziennikarka chwali się wynikiem. Jej program rozbił bank

Pod koniec sierpnia 2024 roku, po wielu miesiącach medialnych spekulacji na temat przyszłości dziennikarki w mediach, Magdalena Ogórek dołączyła do ekipy telewizji wPolsce24. W stacji prowadzi m.in. format "Studio Magdaleny Ogórek". W ostatnią niedzielę gościem dziennikarki był Grzegorz Braun.

Odcinek z udziałem polityka Konfederacji Korony Polskiej cieszył się ogromnym zainteresowaniem widzów. Oglądało go średnio ponad 319 tys. widzów, a w szczytowym momencie ponad 403 tys. Według danych Nielsen Media, dało to stacji udział na poziomie 3,39 proc, w grupie ogólnej 4+, co przełożyło się na jej pierwsze miejsce wśród wszystkich kanałów informacyjnych.

WPolsce24 wyprzedziło m.in. Telewizję Republika (niespełna 279 tys. widzów) i TVN24 (221,6 tys.).

Program Magdaleny Ogórek. Zaskakujące wyniki oglądalności

Jak podawał pod koniec lipca portal Press.pl, na podstawie danych Nielsen Media, program publicystyczny "Studio Magdaleny Ogórek", emitowany na antenie naziemnej stacji wPolsce24, oglądało w 2026 roku średnio 202 tys. widzów. Największą widownię zgromadziło styczniowe wydanie, które śledziło ponad ćwierć miliona osób.

"Studio Magdaleny Ogórek" można oglądać w niedziele o godz. 21.00. Każdy odcinek trwa około 105 minut, nie licząc bloków reklamowych.

Magdalena Ogórek wcześniej pracowała w Telewizji Polskiej. Na antenie TVP Info pojawiała się w takich formatach, jak: "W tyle wizji" i "W tyle wizji ekstra", "O co chodzi", "Minęła 20" czy "Plan dnia". Prezenterka współprowadziła też "Studio Polska" i "W kontrze". W ostatnich miesiącach pracy w mediach publicznych można ją było również zobaczyć w "Arenie poglądów" w TVP1, a także jako współprowadzącą główne wydanie "Wiadomości".

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