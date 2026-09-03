Zalewski: Polska chce zwiększyć udział w odstraszaniu nuklearnym NATO

Pod koniec sierpnia wiceszef MON Paweł Zalewski pytany o możliwość rozmieszczenia amerykańskich zdolności nuklearnych w Polsce w związku z planami stałej obecności wojsk USA, odparł, że Polska nie chce mieć głowic jądrowych na swoim terytorium. Jego zdaniem udział Polski w systemie nuklearnego odstraszania NATO nie musi oznaczać rozmieszczenia broni jądrowej na terytorium RP.

Teraz jednak powiedział w RMF FM, że "Polska chce zwiększyć swój udział w odstraszaniu nuklearnym NATO i przystąpić do programu przenoszenia broni jądrowej w ramach Nuclear Sharing". Polityk podkreślił jednocześnie, że nie chodzi obecnie o rozmieszczanie amerykańskich głowic jądrowych w Polsce.

Paweł Zalewski podkreślił, że Warszawa chce uczestniczyć w programie Nuclear Sharing, który zakłada udział państw sojuszniczych w systemie odstraszania nuklearnego. – Polska i Polacy tego chcą, aby NATO było poważnym sojuszem, który obroni swoich sojuszników. Dlatego zwiększamy nasze zaangażowanie w NATO, dlatego zwiększamy nasze deklaracje zdolnościowe. Chcemy brać udział w programie przenoszenia broni jądrowej, który jest częścią nuclear sharing, a więc chcemy zwiększyć nasz udział w odstraszaniu jądrowym NATO. To jest dzisiaj na stole – powiedział Zalewski.

Polska chce przenosić broń jądrową

Wiceszef MON zaznaczył, że po raz pierwszy pojawiła się możliwość włączenia Polski do programu przenoszenia broni jądrowej. Jednocześnie zastrzegł, że nie oznacza to planów rozmieszczenia głowic atomowych w naszym kraju.

– Po raz pierwszy doprowadziliśmy do tego, że państwa NATO chcą włączyć Polskę do programu przenoszenia broni jądrowej. To jest bardzo poważny program. Nie ma dzisiaj na stole tematu instalowania głowic jądrowych gdzie indziej, niż są – podkreślił.

Zalewski odniósł się również do wypowiedzi Marcina Przydacza, który twierdził, że poprzedni rząd prowadził rozmowy dotyczące Nuclear Sharing. Według wiceministra MON takich rozmów nie było.

– To jest bardzo jednoznaczne. Jeżeli pan Marcin Przydacz tak bardzo wszystkim opowiada, jak to on i jego rząd prowadził rozmowy na temat Nuclear Sharing, to chcę powiedzieć, że żadnych takich rozmów nie prowadził. Po pierwsze, nikt z nim na ten temat nie rozmawiał – stwierdził.

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