Organizatorem jest Polskie Towarzystwo Ziemiańskie oraz Potomków Ziemian w Warszawie. Protest w obronie polskiego prawa własności, odbędzie się 7 września (poniedziałek) o godz. 16:00 w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 1/3 (naprzeciwko Kancelarii Prezesa Rady Ministrów).

Protest w obronie polskiego prawa własności

Demonstracja – jak podkreśla organizator – będzie poświęcona sytuacji właścicieli nieruchomości oraz ich spadkobierców, którzy po II wojnie światowej zostali pozbawieni swoich majątków. Władze komunistyczne przejmowały wówczas m.in. mieszkania, domy, kamienice – na podstawie tzw. dekretu Bieruta – a także fabryki, zakłady rzemieślnicze, ziemię rolną, zespoły dworsko- i pałacowo-parkowe oraz lasy. Przejęcia odbywały się z naruszeniem obowiązujących wówczas przepisów.

Organizatorzy zwracają uwagę, że problem do dziś pozostaje nierozwiązany, a kolejne zmiany prawne – w szczególności ustawa z 20 października 2020 roku oraz nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego z 2021 roku – znacząco ograniczyły możliwości dochodzenia roszczeń przez właścicieli i ich następców prawnych. W ocenie organizatorów, państwo polskie powinno respektować prawa właścicieli i spadkobierców oraz zapewnić im realną możliwość dochodzenia swoich praw.

Ustawa z 20 października 2020 roku i nowelizacja KPA z 2021 roku spowodowały, że sytuacja dawnych spadkobierców zmieniła się drastycznie na niekorzyść.

"Przestaliśmy mieć prawo do czegokolwiek związanego z odzyskaniem naszych bezprawnie zagrabionych majątków. Pisanie listów do władz nic nie dało. Sprawy trzeba załatwiać sądownie, ale prawo nie jest już po naszej stronie, dlatego trzeba przypomnieć politykom, że jesteśmy, nie zapomnieliśmy i nadal będziemy walczyć o swoje!" – informują organizatorzy demonstracji.

Organizatorzy zapowiadają także podjęcie działań na forum europejskim

Podczas protestu uczestnicy będą rozdawać materiały informacyjne i zwracać uwagę opinii publicznej oraz przedstawicieli władz na problem nierozliczonych do dziś skutków powojennych nacjonalizacji. Organizatorzy chcą również przypomnieć politykom, że osoby poszkodowane i ich spadkobiercy nadal oczekują respektowania ich praw. Manifestacja będzie również okazją do przedstawienia postulatów organizatorów dotyczących ochrony prawa własności oraz sytuacji osób dochodzących zwrotu bezprawnie przejętego mienia. Organizatorzy zapowiadają także podjęcie działań na forum europejskim, w tym wyjazd do Brukseli, którego szczegóły zostaną przedstawione w późniejszym terminie.