Żurek pójdzie do TK? "Przyszedłem jako fachowiec"

– Wybiera się pan do Trybunału Konstytucyjnego? – zapytał w Sejmie Waldemara Żurka jeden z dziennikarzy.

Minister nie odpowiedział wprost na pytanie dotyczące ewentualnego przejścia do Trybunału Konstytucyjnego. – Nie jestem politykiem, nie jestem też w żadnej partii, na razie w ogóle nie myślę o tym – stwierdził.

– Dla mnie polityk to jest osoba, która jest w jakiejś partii politycznej i aktywnie działa na łonie politycznym. Ja przyszedłem tutaj głównie na stanowisko prokuratora generalnego, by zreformować wymiar sprawiedliwości jako fachowiec – mówił szef MS.

Żurek dodał, że z różnych stron dobiegają namowy, aby zapisał się do partii politycznej, ale on nie ma zamiaru tego robić.

Maciej Berek na sędziego TK. Sejm podjął decyzję

W piątek w Sejmie odbyło się głosowanie nad kandydaturą Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Berek jest jednym z najbliższych współpracowników Donalda Tuska. Premier nie krył tego, informując o jego odejściu z rządu, nazwał go swoją "prawą ręką". Z kolei Artur Kotowski był kandydatem zgłoszonym przez PiS. Przed głosowaniem poseł Jarosław Urbaniak przedstawił z mównicy kandydaturę przedstawiciela koalicji rządzącej. Politycy opozycji podnieśli, że Berek nie spełnia wymogów formalnych.

W głosowaniu przeprowadzonym po dyskusji Sejm zdecydował, że Maciej Berek będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Za jego kandydaturą zagłosowało 226 obecnych na sali parlamentarzystów, a Kotowskiego poparło 184.

Jak ws. Berka głosowali posłowie Lewicy? Ugrupowanie wyrażało sprzeciw wobec kandydatury tak upolitycznionej. Jedynym, który był przeciw, był marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Nie głosowały trzy reprezentantki tego klubu – Daria Gosek-Popiołek, Wanda Nowicka i Anna Maria Żukowska.

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