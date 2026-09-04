"Każdy, kto będzie bredził...". Ostry komentarz Ziemkiewicza ws. Berka

W piątek Sejm wybrał nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Został nim Maciej Berek, który do niedawna pełnił funkcję ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, a przez premiera Donalda Tuska był nazywany "prawą ręką". W głosowaniu wzięło udział 437 posłów. Berek uzyskał 226 głosów. Większość bezwzględna wynosiła 219.

Rafał Ziemkiewicz zamieścił mocny komentarz w sprawie decyzji posłów. Publicysta "Do Rzeczy" wskazuje na upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości i kompromitację rządzącego obozu.

"Każdy, kto jeszcze będzie po akcji z Berkiem bredził o jakiejkolwiek moralnej legitymacji sitwy Tuska, praworządności czy „siłach demokratycznych”, musi mieć świadomość, że jest totalnie załganym lokajem mafii. Gratuluję życiowych i zawodowych wyborów i radzę szybko się nachapać, zanim się to eldorado skończy" – napisał dziennikarz w mediach społecznościowych.

Ziemkiewicz do swojego wpisu fragment wiersza Janusza Szpotańskiego:

Straszny miał dzień towarzysz Szmaciak

Ach, wprost odchodził od rozumu

Kiedy uciekać musiał w gaciach

Ścigany wyzwiskami tłumu

Zewsząd sypały się kamienie

Boleśnie bijąc go w siedzenie…

"Ten dzień nadchodzi…" – dopisał Ziemkiewicz.

Oni nie poparli kandydatury Berka

Co ciekawe część posłów koalicji rządzącej wyłamała się. Przeciwko Berkowi zagłosowali: Klaudia Jachira z Koalicji Obywatelskiej, Paweł Śliz z Polski 2050 oraz Rafał Komarewicz z Centrum, a także marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (przewodniczący Lewicy przyznał, że się pomylił podczas głosowania).

Od głosu wstrzymali się: Franciszek Sterczewski (KO), Marek Sawicki (PSL), Ryszard Petru (Centrum) oraz Adam Gomoła i Piotr Górnikiewicz (Polska 2050). Głosu nie oddali również: Adam Dziedzic (PSL), Izabela Bodnar (Centrum) i Agnieszka Buczyńska (Polska 2050), lecz poprzednie głosowania pokazują, że byli oni nieobecni w Sejmie od samego początku obrad.

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