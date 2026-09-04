"Mamy to!". Łukasz Gibała potwierdza

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września 2026 r., a ewentualna II tura dwa tygodnie później.

"Moi Drodzy, mamy to! Komisja wyborcza oficjalnie zarejestrowała dzisiaj moją kandydaturę w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. To wszystko nie udałoby się bez Was. Jeszcze raz dziękuję!" – poinformował Gibała w piątek wieczorem.

Zakończyło się przyjmowanie zgłoszeń kandydatów w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Do Miejskiej Komisji Wyborczej wpłynęło 12 kandydatur. Największe problemy miał Łukasz Gibała – komisja wcześniej zakwestionowała ponad 3 tys. zebranych przez niego podpisów z powodu braków w adresach. Kandydat zdążył jednak dostarczyć dodatkowe listy poparcia.

W czwartek o godz. 16 minął termin zgłaszania kandydatów w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Każdy z nich musiał przedstawić co najmniej 3 tys. prawidłowych podpisów mieszkańców wraz z wymaganymi danymi, m.in. numerem PESEL i adresem.

Ostatecznie swoje kandydatury zgłosiło 12 osób. Do czwartkowego wieczoru oficjalnie zarejestrowani byli Michał Drewnicki z PiS, Monika Piątkowska popierana przez KO i PSL, Jan Hoffman oraz Aleksandra Owca z Partii Razem. Pozostałe zgłoszenia komisja miała jeszcze zweryfikować.

Ponad 3 tys. podpisów Gibały zakwestionowanych

Najwięcej zamieszania wywołała kandydatura Łukasza Gibały, radnego i założyciela stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. Początkowo jego sztab dostarczył niemal 5,5 tys. podpisów. Komisja uznała jednak ponad 3 tys. z nich za nieważne, ponieważ przy adresach mieszkańców brakowało słowa "Kraków". Prawidłowych miało pozostać jedynie 1613.

Według przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztofa Dyla błędne podpisy zdarzały się również innym kandydatom, ale skala problemu w przypadku Gibały była wyjątkowa. Kandydat rozpoczął więc dodatkową zbiórkę i przed upływem terminu dostarczył brakujące podpisy.

Komisja ma zweryfikować dokumenty złożone w ostatnim dniu i zdecydować o rejestracji kolejnych kandydatów. Najpóźniej 14 września poda do publicznej wiadomości ostateczną listę nazwisk.

Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. Są konsekwencją majowego referendum, w którym mieszkańcy odwołali prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Do czasu wyboru jego następcy obowiązki prezydenta miasta pełni Stanisław Kracik.