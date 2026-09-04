Jachira zagłosowała przeciw Berkowi. "Nie po to protestowałam"

Klaudia Jachira wyjaśniła w mediach społecznościowych, dlaczego nie poparła kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Posłanka podkreśliła, że jej decyzja nie wynika z oceny jego wiedzy prawniczej. "Nie kwestionuję jego wiedzy prawnej i bardzo możliwe, że gdyby nie zaangażował się aktywnie w politykę albo nie wszedł do rządu, byłby dobrym kandydatem do TK. Ale się zaangażował. Wszedł do rządu i był ministrem nadzorującym jego prace, był przy samym Premierze – przyznacie, że to trochę wysoko" – napisała.

Zdaniem Jachiry pomiędzy sprawowaniem funkcji politycznej a objęciem stanowiska sędziego TK powinna obowiązywać co najmniej czteroletnia przerwa.

"Bo 4-letnia karencja od pełnienia jakiejkolwiek funkcji politycznej to pewne minimum, którego powinniśmy się trzymać" – stwierdziła.

"Nie po to, by teraz podnieść rękę za innym politykiem"

Posłanka przypomniała również swoje zaangażowanie w protesty przeciwko zmianom w wymiarze sprawiedliwości wprowadzanym za rządów PiS. Jak zaznaczyła, jednym z fundamentów jej późniejszej działalności politycznej był sprzeciw wobec upolityczniania sądownictwa. Jachira wspomniała m.in. o demonstracjach przed Trybunałem Konstytucyjnym w 2015 roku.

"A potem wstawałam o 4 rano na kolejne demonstracje, taszcząc wielką żółtą walizkę z prezesem w środku, nie po to, by teraz jak gdyby nic podnieść rękę za innym politykiem w TK, tylko tym razem z 'naszej' strony..." – napisała.

Posłanka przyznała, że przed głosowaniem próbowała zrozumieć argumenty przemawiające za kandydaturą Berka. Jak relacjonowała, wysłuchiwała w tej sprawie również argumentów premiera.

Jachira: Chyba uciął sobie drzemkę

Jednym z argumentów na rzecz kandydatury Berka miało być twierdzenie, że "nie uprawiał polityki, a pilnował przestrzegania konstytucji w rządzie". Jachira odpowiedziała na to krytycznie.

"Ale jednak chyba uciął sobie drzemkę podczas zawieszania prawa do azylu i ustawy o bezkarności żołnierzy?" – pytała.

Nie przekonał jej również argument dotyczący respektowania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE.

"'Bo będzie przestrzegał orzeczeń TSUE' – super! Ale myślę, że jest wiele niezależnych, wybitnych prawników, którzy też to potrafią" – stwierdziła.

Jachira odniosła się również do Bogdana Święczkowskiego. Jak relacjonowała, w rozmowach dotyczących Berka miał padać argument: "Bo rozprawi się ze Święczkowskim! On mu pokaże!".

"Mam swój prywatny ranking najbardziej niebezpiecznych/odrażających pisowskich polityków i Święczkowski jest na czele tej listy. Ale co konkretnie zrobi Maciej Berek? Czy zniżymy się do ich poziomu i panowie, nie wiem, umówią się na ustawkę?" – napisała posłanka.

Na zakończenie Jachira podkreśliła, że jej celem pozostaje odbudowanie Trybunału Konstytucyjnego jako niezależnej instytucji kontrolującej zgodność ustaw z konstytucją. Jej zdaniem wybór Berka nie prowadzi jednak do realizacji tego celu. "Niezmiennie marzę, byśmy przywrócili prawdziwy Trybunał, który niezawiśle będzie oceniał zgodność ustaw z Konstytucją. Ale powołanie Macieja Berka do TK nie przybliża nas do przywrócenia tego fundamentalnie ważnego Organu Konstytucyjnego" – podsumowała.

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