Zastępca szefa "Gazety Wyborczej" w Katowicach został urzędnikiem

Jedlecki był związany z "Gazetą Wyborczą" od 2000 r. W katowickiej redakcji zajmował się przede wszystkim tematyką miejską, samorządową oraz lokalną polityką. W ostatnich latach pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego katowickiego wydania dziennika.

Dziennikarz był również związany z projektem "Miasta Idei", obejmującym warsztaty i debaty poświęcone rozwojowi miast oraz kwartalnik o tej tematyce. Jego zainteresowania zawodowe koncentrowały się więc w dużej mierze wokół funkcjonowania samorządów, rozwoju miast i współpracy metropolitalnej.

W GZM Jedlecki ma odpowiadać za koordynowanie współpracy między metropolią a tworzącymi ją gminami. Jak wynika z informacji prasowych, stanowisko pełnomocnika zarządu ds. metropolitalnych zostało utworzone specjalnie w związku z jego zatrudnieniem.

Z "Gazety Wyborczej" do GZM. Zmiana pracy po 26 latach w dziennikarstwie

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to związek 41 miast i gmin województwa śląskiego, utworzony w 2017 r. Odpowiada m.in. za współpracę samorządów, transport publiczny, planowanie przestrzenne oraz wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego całego obszaru metropolitalnego. Siedzibą GZM są Katowice.

Przemysław Jedlecki jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył również podyplomowe studia "Miasta i metropolie. Studia miejskie" w Instytucie Badań Przestrzeni Publicznej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Czytaj też:

Trzęsienie ziemi w "Gazecie Wyborczej". Z pięciu prawników ma zostać jeden