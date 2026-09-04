Szkoła katolicka w Gazie ponownie otwarta. Po trzech latach przerwy

Ponowne otwarcie placówki jest "małym, ale ważnym krokiem w kierunku normalności" – powiedział biskup pomocniczy Patriarchatu Łacińskiego Jerozolimy William Shomali w rozmowie z portalem OSV News, cytowanym przez Vatican News.

Jak zaznaczył, szkoła zapewnia dzieciom bezpieczne miejsce, znane procedury oraz kontakt z nauczycielami, których znają. Obecnie uczęszcza do niej 820 uczniów oraz 180 dzieci w wieku przedszkolnym.

Szkoła została ostrzelana przez izraelski czołg. Zginęły trzy osoby

Od początku wojny teren parafii Świętej Rodziny był miejscem schronienia dla przesiedlonych rodzin. W 2025 r. w wyniku izraelskiego ostrzału czołgowego terenu kościoła zginęły trzy osoby, a dziewięć zostało rannych, w tym proboszcz parafii ks. Gabriel Romanelli. Parafia nadal udziela schronienia przesiedlonym cywilom.

Część rodzin mogła powrócić do swoich domów, jednak wiele budynków pozostaje uszkodzonych i nie nadaje się do zamieszkania. Z tego powodu w budynku szkoły nadal zakwaterowane są rodziny, które nie mają bezpiecznego miejsca powrotu.

Ks. Romanelli wraz z personelem parafii stopniowo remontuje placówkę. Sale potrzebne do prowadzenia zajęć zostały opróżnione i przygotowane do użytku, podczas gdy osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji nadal otrzymują zakwaterowanie.

Uczniowie i nauczyciele z traumą wojenną otrzymują pomoc

Patriarchat Łaciński zapewnia uczniom i nauczycielom również pomoc psychologiczną, mającą dopomóc im w radzeniu sobie z traumatycznymi doświadczeniami wojny. Nauczyciele otrzymują ponadto wsparcie materialne i moralne.

Bp Shomali podkreślił ich zaangażowanie i poświęcenie. Jak zaznaczył, mimo własnych trudnych doświadczeń nauczyciele pozostają przy swoich uczniach i pomagają im powrócić do nauki oraz codziennego rytmu życia.

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