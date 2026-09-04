Próba sabotażu przy polskiej granicy. Ładunki wybuchowe przy transformatorach

Według gazety "Bild" przy dwóch stacjach transformatorowych znaleziono ładunki wybuchowe oraz urządzenia zapalające. Interwencja następuje po serii prób sabotażu wymierzonych w niemiecką infrastrukturę energetyczną.

Do zdarzenia doszło na północ od Budziszyna w Saksonii. Komenda policji w Görlitz potwierdziła agencji DPA, że w tym rejonie trwa akcja służb. Ze względu na prowadzone dochodzenie funkcjonariusze nie ujawnili na razie szczegółów.

Więcej informacji przekazał "Bild". Według dziennika przy dwóch stacjach transformatorowych znaleziono ładunki wybuchowe oraz urządzenia zapalające. Obiekty mają znajdować się w pobliżu granicy Saksonii z Brandenburgią, w rejonie łużyckich kopalń węgla brunatnego.

Na razie nie podano, czy znalezione urządzenia zostały zdetonowane ani kto mógł je podłożyć.

Seria prób sabotażu w Niemczech

Sprawa zwraca szczególną uwagę ze względu na wcześniejsze incydenty. W ostatnich dniach niemieckie służby prowadziły dochodzenia dotyczące kilku prób sabotażu sieci energetycznych.

Do takich zdarzeń dochodziło m.in. w Brandenburgii, która graniczy z Polską, a także w położonej na zachodzie kraju Nadrenii Północnej-Westfalii.

Niemieckie służby badają okoliczności poszczególnych incydentów. Na obecnym etapie nie poinformowano oficjalnie, czy zdarzenie w Saksonii jest bezpośrednio powiązane z wcześniejszymi próbami sabotażu.

Niemcy. Próba podpalenia w pobliżu firm zbrojeniowych

W Monachium doszło do nieudanej próby podpalenia w pobliżu siedzib firm zbrojeniowych. To kolejny tego typu incydent w ostatnich dniach w Niemczech.Do incydentu doszło w nocy ze środy na czwartek w dzielnicy Berg am Laim w Monachium, gdzie znajdują się siedziby firm zbrojeniowych. Policja dostała zgłoszenie, że na plac budowy spółki Rohde & Schwarz ktoś rzucił z samochodu ładunki zapalające. Na miejsce błyskawicznie skierowano odpowiednie służby. Pożar udało się szybko ugasić.

Mundurowi dokonali kolejnego odkrycia – drugie urządzenie zapalające nie uruchomiło się. Ładunek zneutralizowano. Niemiecki dziennik "Süddeutsche Zeitung" podał, że policja przeprowadziła obławę, wskutek której zatrzymała dwoje podejrzanych – 28-letnią kobietę i 38-letniego mężczyznę. Są to obywatele Bułgarii. Trwa ustalanie ich motywów.

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