Bosak o decyzji Nawrockiego: Dobry ruch. Powinien być początkiem zmiany systemowej

W ramach inicjatywy "Prezydencki Pokład Biznesu" przedstawiciele polskich firm, w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw, otrzymają możliwość uczestniczenia w oficjalnych zagranicznych wizytach głowy państwa.

Celem projektu jest, by w wybranych wizytach zagranicznych prezydenta brali udział polscy przedsiębiorcy. W wymiarze gospodarczym chodzi o nawiązywanie nowych kontaktów gospodarczych z podmiotami zagranicznymi, promocję polskich firm oraz otwieranie kolejnych możliwości dla polskiego biznesu.

Kancelaria Prezydenta RP wskazuje, że przedsięwzięcie stanowi odpowiedź na postulaty przedsiębiorców dotyczące wykorzystania wizyt zagranicznych głowy państwa do wspierania polskich firm na rynkach zagranicznych.

Bosak komentuje

Prezydencką inicjatywę skomentował wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Polityk stwierdził, że powinien być to "początek systemowej zmiany".

"W ślad za tym powinno pójść stworzenie od zera procedur w MSZ, które napełnią polską dyplomację biznesową treścią. Obecnie tego kompletnie nie ma! Od częściowego upadku komunistów w 1989 roku żaden rząd (!) nie spróbował tego zmienić. Żaden premier ani szef MSZ. Mimo tylu frazesów, programów i propagandy! W Polsce sfera frazesów i sfera czynów to dwa różne światy. Trzeba to wreszcie zmienić" – napisał poseł na swoim koncie na platformie X.

Pierwszy wyjazd

Pierwszy wyjazd w ramach Programu Prezydencki Pokład Biznesu odbędzie się we wrześniu do Nowego Jorku, w związku z udziałem Prezydenta RP w dorocznej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Wyjazd planowany jest w dniach 18–24 września 2026 roku. Szczegółowe terminy zostaną przekazane zakwalifikowanym uczestnikom. Prezydent RP zaprasza uczestników programu na pokład samolotu z Warszawy do Nowego Jorku oraz w drogę powrotną.

W trakcie pobytu odbędzie się Polish–American Economic Summit – jednodniowe spotkanie poświęcone polsko–amerykańskiej współpracy gospodarczej.

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