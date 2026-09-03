Przedsiębiorcy polecą z prezydentem. Rusza nowa inicjatywa

W ramach inicjatywy "Prezydencki Pokład Biznesu" przedstawiciele polskich firm, w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw, otrzymają możliwość uczestniczenia w oficjalnych zagranicznych wizytach głowy państwa.

Celem projektu jest, by w wybranych wizytach zagranicznych prezydenta brali udział polscy przedsiębiorcy. W wymiarze gospodarczym chodzi o nawiązywanie nowych kontaktów gospodarczych z podmiotami zagranicznymi, promocję polskich firm oraz otwieranie kolejnych możliwości dla polskiego biznesu.

Rusza Prezydencki Pokład Biznesu

Kancelaria Prezydenta RP wskazuje, że przedsięwzięcie stanowi odpowiedź na postulaty przedsiębiorców dotyczące wykorzystania wizyt zagranicznych głowy państwa do wspierania polskich firm na rynkach zagranicznych.

Program będzie realizowany cyklicznie. Informacje o kolejnych wyjazdach i naborach będą publikowane na stronie prezydent.pl.

Kto może się zgłosić?

Do uczestnictwa w projekcie prezydent zaprasza polskie firmy dysponujące potencjałem do ekspansji zagranicznej – w szczególności przedsiębiorców rozwijających eksport, planujących wejście na nowe rynki lub poszukujących nowych partnerów i nowych możliwości współpracy.

W ramach programu Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zapewni transport lotniczy między miejscem rozpoczęcia wizyty a miejscem docelowym oraz transport na miejscu wizyty. Zainteresowani przedsiębiorcy mogą się zgłaszać za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej KPRP.

Na podstawie zgłoszeń zostaną wyłonieni przedsiębiorcy, którzy otrzymają możliwość udziału w poszczególnych wyjazdach w ramach programu.

Pierwszy wyjazd – Nowy Jork

Inauguracyjny wyjazd w ramach Programu Prezydencki Pokład Biznesu został zaplanowany na wrzesień. Karol Nawrocki uda się wówczas do Nowego Jorku, gdzie weźmie udział w dorocznej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Dokładny termin to 18–24 września.

W trakcie pobytu odbędzie się Polish–American Economic Summit – jednodniowe spotkanie poświęcone polsko–amerykańskiej współpracy gospodarczej. Wśród jego tematów znajdą się promocje polskich przedsiębiorstw, możliwości inwestycyjne w Polsce oraz współpraca z przedstawicielami Polonii amerykańskiej. Wydarzenie związane jest z uczestnictwem Polski w pracach grupy G20.

KPRP apeluje, by zgłaszały się firmy o ugruntowanej pozycji, posiadające potencjał do rozwoju na rynku amerykańskim i poszukujące nowych partnerów oraz możliwości współpracy. Szczegółowy program wizyty zostanie przekazany zakwalifikowanym uczestnikom. Zgłoszenia przyjmowane są do końca dnia 13 września 2026 roku.

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