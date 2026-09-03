Prokuratura zwróciła się do prezydenta. Chce go przesłuchać

– Prokuratura zwróciła się do prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie przesłuchania go w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania – oznajmiła rzecznik Prokuratury Generalnej, cytowana przez PAP.

Chodzi o postępowanie wszczęte w sprawie osób wybranych przez Sejm w marcu na sędziów TK: Annę Korwin-Piotrowską, Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego i Marcina Dziurdę. Ponieważ prezydent Karol Nawrocki nie odebrał od nich ślubowania, ci – jak twierdzą – złożyli je w Sejmie, używając sformułowania "wobec prezydenta", choć Nawrocki był nieobecny. Prezes TK Bogdan Święczkowski wyjaśnił, że nie może dopuścić tych osób do orzekania, ponieważ nie zostali zaprzysiężeni na sędziów Trybunału.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek twierdzi jednak, że sędziowie zostali wybrani legalnie i powinni zostać dopuszczeni do orzekania.

Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Nawrockiego

W postępowaniu prowadzonym przez Zespół do spraw zapobiegania negatywnym skutkom orzeczeń wydanych przez sędziów powołanych przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa po 2017 roku (...), prokurator zwrócił się Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca, w którym możliwe będzie przeprowadzenia jego przesłuchania w charakterze świadka – przekazała w czwartek w komunikacie rzecznik Prokuratury Generalnej, prokurator Anna Adamiak.

Adamiak przypomniała, że przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 21 kwietnia 2026 roku w związku z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, złożonym przez dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dotyczyło ono rzekomego "działania na szkodę wymiaru sprawiedliwości oraz czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 marca 2026 roku: Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza, Anny Korwin-Piotrowskiej oraz Macieja Taborowskiego, niedopuszczonych do orzekania".

Rzecznik Prokuratury Generalnej zakomunikowała, że "w toku postępowania zgromadzono obszerny materiał dowodowy, w tym przesłuchano ponad 40 świadków, wśród nich pracowników Kancelarii Prezydenta RP oraz Trybunału Konstytucyjnego. Zabezpieczono także dokumenty istotne dla sprawy".

W charakterze świadka

W komunikacie czytamy, że po dokonaniu oceny materiału dowodowego, z uwzględnieniem przedmiotu postępowania, prokurator uznał za konieczne przeprowadzenie kolejnej czynności dowodowej w postaci przesłuchania prezydenta Nawrockiego w charakterze świadka. "Przeprowadzenie tej czynności jest niezbędne dla pełnego ustalenia okoliczności faktycznych sprawy oraz dokonania prawidłowej oceny prawnokarnej zdarzeń objętych postępowaniem" – napisano.

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