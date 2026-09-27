O pośrednikach

PIECZEŃ RZYMSKA Narzekacie na polskie urzędy? Posłuchajcie.
Popularne powiedzenie mówi, że gdy pieniądze zmieniają właściciela, w pewnym momencie, na ułamek sekundy, są niczyje. Wtedy można wyciągnąć rękę i je sobie wziąć, czyli ukraść. Tę obserwację po części potwierdzają moje najnowsze doświadczenia z Prokuraturą Rzymu.
Niedawno zmieniłem pracę. Aby podpisać umowę z nowym pracodawcą, musiałem dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Takie dokumenty wydaje lokalna prokuratura, w moim przypadku Prokuratura Rzymu.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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