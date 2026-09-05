Ten zasiłek jest praktycznie nieznany, a to nawet kilka tysięcy złotych bez żadnych kryteriów

Zasiłek zwrotny to świadczenie pieniężne, które jest wypłacane osobie znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Co ważne, nie trzeba spełniać kryteriów otrzymywania zasiłku socjalnego, aby móc otrzymać wsparcie. Środki są wypłacane przez miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecznej (MOPS/GOPS).

Kiedy można otrzymać zasiłek zwrotny?

Zasiłek zwrotny to forma wsparcia w nagłych i wyjątkowo trudnych sytuacjach życiowych, takich jak: utrata zatrudnienia, nieszczęśliwy wypadek, choroba, poważna awaria w gospodarstwie domowym lub inne losowe sytuacje. Świadczenie ma dwie formy: celową, kiedy beneficjent otrzymuje jednorazowo daną kwotę pieniędzy lub okresową, gdy pieniądze są wypłacane przez określony czas.

Decyzję o wypłacie zasiłku podejmują urzędnicy MOPS-u lub GOPS-u po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o wsparcie. Wywiad musi zostać przeprowadzony w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku o udzielenie pomocy. Wypłata przyznanego świadczenia może nastąpić w kasie banku, przelewem na wskazany rachunek bankowy lub za pośrednictwem przekazu pocztowego. Jego wysokość jest ustalana indywidualnie, w zależności od potrzeb, jednak zazwyczaj jest to od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Aby otrzymać wsparcie, należy także złożyć odpowiednie dokumenty. To podanie, w którym wskazany jest powód ubiegania się o zasiłek, zaświadczenie o dochodach, zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz oświadczenie dotyczące danych osobowych.

Jak sama nazwa wskazuje, zasiłek zwrotny musi zostać oddany po ustaniu ciężkiej sytuacji. Może on jednak zostać umorzony w całości lub w części. Urząd może także odroczyć termin spłaty lub rozłożyć zaległą kwotę na raty.

Czytaj też:

Afera w zakładzie pogrzebowym. Zwłoki miały leżeć na betonie i w samochodzie Czytaj też:

"Trzeba wskazać, kto za to zapłaci". Czarzasty uderza w Nawrockiego