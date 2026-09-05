"Sytuacja niedopuszczalna". Żurek reaguje na sprawę gen. Pytla

Straż Graniczna nie zezwoliła gen. Piotrowi Pytlowi na przekroczenie granicy. Stało się tak, ponieważ w systemie widniał aktualny zakaz opuszczania kraju. Okazało się, że zakaz nie powinien znajdować się w systemie od 2018 roku.

Gen. Pytel zatrzymany na lotnisku. Nie mógł wylecieć z Polski

Były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Piotr Pytel stawił się do kontroli granicznej na lotnisku w Pyrzowicach przed planowanym wylotem do Turcji. Funkcjonariusze znaleźli jednak w systemach wpis, dotyczący zakazu opuszczania kraju. Pochodził on z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, z Wydziału ds. Wojskowych.

Zakaz opuszczania kraju wobec Piotra Pytla może mieć związek ze śledztwem dotyczącym byłych szefów Służby Kontrwywiadu Wojskowego. W kwietniu 2024 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła postępowanie przeciwko gen. Januszowi Noskowi, gen. Piotrowi Pytlowi oraz płk. Krzysztofowi Duszy.

Żurek reaguje na sprawę gen. Pytla

Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, napisał na platformie X, że "sytuacja, w której znalazł się dzisiaj gen. Piotr Pytel jest niedopuszczalna".

"Gdy tylko dowiedziałem się o tym zdarzeniu podjąłem działania, w wyniku których gen. Pytel może swobodnie korzystać z prawa do przemieszczania się" – przekazał.

Zdaniem Waldemara Żurka "ta sprawa pokazuje jednak dobitnie jak działał wymiar sprawiedliwości w czasach Zbigniewa Ziobry i jego ludzi".

"Decyzję z dnia 22 lutego 2018 r. o uchyleniu zakazu opuszczania kraju przez Piotra Pytla wydała neosędzia Beata Adamczyk-Łabuda – bliska współpracowniczka Piotra Schaba, między innymi delegowana przez niego do pracy w biurze głównego rzecznika dyscyplinarnego oraz jego zastępców P. Radzika i M. Lasoty" – dodał.

Minister sprawiedliwości stwierdził, że "nie przekazując Straży Granicznej natychmiast wykonalnego postanowienia nienależycie sprawowała nadzór nad jego wykonaniem". "Co więcej, uniemożliwiła prokuraturze podjęcie ewentualnych natychmiastowych czynności, doręczając jej postawienie po 1 roku i 8 miesiącach od jego wydania" – napisał.

Waldemar Żurek ocenił, że "po raz kolejny widzimy, jak kadry Ziobry traktują sprawiedliwość i obywateli, a także jak wiele jest jeszcze do zrobienia". "Ale czasy bezkarności dla pisowskich nominatów dobiegły końca" – stwierdził.

Podziękował Straży Granicznej za sprawne działanie.

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