Zmiana w resorcie klimatu. Znamy nazwisko nowego wiceministra

W zeszłym tygodniu Mikołaj Dorożała poinformował o rezygnacji ze stanowiska wiceministra klimatu i środowiska. Funkcję tę pełnił od grudnia 2023 r. Był rekomendowany przez Polskę 2050. "Odchodzę z poczuciem uczciwie wykonanej pracy i z czystym sumieniem. Byłem wierny swoim wartościom" – napisał w mediach społecznościowych.

Dorożała odpowiadał w resorcie m.in. za leśnictwo. Jego działania budziły ostry sprzeciw myśliwych i części leśników.

Ćwik nowym wiceministrem klimatu

Nowym wiceministrem klimatu i środowiska został Sławomir Ćwik. Poseł Unii Centrum otrzymał już powołanie z rąk Pauliny Hennig-Kloski, jednak obowiązki zacznie pełnić dopiero za tydzień.

"Sławomir Ćwik nowym wiceministrem klimatu i środowiska. Nominację wręczyła mu szefowa resortu Paulina Hennig-Kloska. Sławomir Ćwik jest prawnikiem oraz przedsiębiorcą, posłem na Sejm X kadencji. Nowy sekretarz stanu obejmie obowiązki 14 września 2026 r." – przekazało MKiŚ.

Kim jest Sławomir Ćwik?

Sławomir Ćwik ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowe studia podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracował jako prawnik i menedżer w spółkach prawa handlowego. Zajął się też prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w branży odnawialnych źródeł energii.

W wyborach parlamentarnych w 2023 r. został wybrany do Sejmu X kadencji z okręgu chełmskiego, kandydując z drugiego miejsca na liście Trzeciej Drogi. Otrzymał 8004 głosy. Przed wyborami przystąpił do Polski 2050. Na początku lutego 2026 r. został wiceprzewodniczącym partii. Jeszcze w tym samym miesiącu, wraz z kilkunastoma innymi parlamentarzystami, podjął decyzję o odejściu z ugrupowania oraz o utworzeniu nowego klubu parlamentarnego – Centrum. W lipcu tego samego roku wszedł w skład zarządu partii Unia Centrum.

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