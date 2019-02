Komisja sprawiedliwości o wotum nieufności wobec ministra Ziobry

Prawie cztery godziny trwała wczoraj dyskusja nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości i Prokuratura Generalnego Zbigniewa Ziobry. Za pozytywną opinią ws. wniosku było czterech posłów, przeciw było dwunastu, jeden wstrzymał się od głosu.

Wniosek trafi pod obrady Sejmu w środę rano. Wiadomo jednak, że nie poprze go partia rządząca, co oznacza, że zostanie on odrzucony.

W trakcie debaty w komisji sprawiedliwości głos zabrali m.in. prokurator krajowy Bogdan Święczkowski i wiceszefowie MSZ Łukasz Piebiak i Michał Wójcik.

Wniosek o wyrażenie ministrowi sprawiedliwości wotum nieufności został złożony w Sejmie przez posłów PO-KO jeszcze w styczniu.

Politycy opozycji krytykują Zbigniewa Ziobrę, zarzucając mu m.in. działania zmierzające do wyprowadzenia Polski w Unii Europejskiej i niedopełnianie obowiązków oraz przekraczanie uprawnień ws. afer w SKOK oraz KNF. Jak argumentowano podczas posiedzenia komisji, zdaniem opozycji działania resortu pod przewodnictwem Ziobry wpływają też na spowolnienie funkcjonowania sądów.

Czytaj także:

"Kończymy z naciąganiem i oszukiwaniem Polaków". Ziobro zaprezentował projekt ustawy „antylichwiarskiej”